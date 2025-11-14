Турция - България: Кога и къде да гледаме предпоследния мач от световните квалификации?

Националният отбор по футбол на България излиза в събота вечер за предпоследния си мач от световните квалификации за Мондиал 2026. "Лъвовете" гостуват на тима на Турция в среща от 5-ия кръг на група Е в зона Европа. България е с четири загуби до момента и ще се бори за спечелване на първи точки в последните два мача от състезанието, докато Турция почти със сигурност ще завърши на второ място в групата.

България срещу Турция: Дата, начален час и ТВ

В класирането Испания е лидер с 12 пункта, следвана от Турция с 9 точки, а на трето място идва тимът на Грузия с 3 пункта. България е на последното четвърто място с 0 точки. Първото място дава директно класиране за Световното първенство, докато второто място осигурява участие в бараж за класиране на Мондиала. В последните два мача хипотетично са възможни размествания в класирането, но е по-вероятно да няма промени.

В кой ден и в колко часа е срещата

България има шанс да измести Грузия от третото място, но трябва да победи Турция, а след това да се надява на победа и в директния сблъсък с грузинците на стадион "Васил Левски". Срещата между Турция и България ще се изиграе на стадиона с формата на крокодил в Бурса, и то пред погледа на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. А мачът е на 15 ноември (събота) от 19:00 часа.

Коя телевизия ще излъчи Турция - България

Двубоят на България срещу Турция ще бъде излъчен пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата, е БНТ 1/БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате мача, то можете да откриете информация за двубоя и в спортната секция на Actualno.com, където ще намерите и първите отзиви от срещата.