Турският селекционер обясни защо е помолил за извинение след разгрома в София и разкри: Няма да бързаме срещу България

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела даде пресконференция преди двубоя с националния отбор по футбол на България от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Специалистът обясни, че е помолил за извинение след разгрома на "лунните звезди" над "лъвовете" през октомври в София не заради резултата. Всъщност причината била радостта след шестото попадение. Италианецът разкри също, че в Бурса възпитаниците му няма да бързат срещу "трикольорите".

Монтела преди Турция - България

„Ние не се извинихме за резултата, а за прекалената радост от шестия гол. Знаем, че утре е пред нас един силен състав, футболистите са с висок ръст, повечето от тях. В предишния мач в София, през първото не показахме голям успех, но чак през второто успяхме да спечелим. Искаме да бъдем търпеливи, утре няма да бързаме със сигурност", започна Монтела.

Попитан дали ще построи отбора си утре с мисъл за гостуването на Испания на 18-и ноември, което може да се окаже и решаващ двубой за класирането на тима, той каза: „Утре не го гледам като тренировка, за нас е важен мач. Трябват ни утрешните точки“.

„Всъщност повечето от този случаи са с откраднати данни за самоличност. Но ние трябва да осведомяваме футболистите, че това са нередни неща и да се борим с това“, коментира той скандала с Ерен Елмалъ – национал на Турция, който беше изваден от състава заради акаунт в бетинг-компания.

Турция, която има 9 точки на 2-ата позиция в група „Е“, посреща България утре (събота, 15-и ноември) от 19:00 часа на стадион „Матлъ“ в Бурса. При равенство или успех, турците си гарантират 2-ата позиция и участие на плейоф за Мондиал 2026. България няма все още точки в четирите изиграни срещи и ще се опита да запише първи актив.

