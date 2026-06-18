В Босна се уплашиха от Левски - нямали късмет да изтеглят толкова тежък съперник

Медиите в Босна и Херцеговина определиха Левски като изключително тежък жребий за местния Борац Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионска лига. Изданието Mondo.ba пише, че тимът на Борац е изтеглил "труден жребий", изправяйки се срещу българския шампион. "Шампионът на Босна и Херцеговина нямаше късмет - изтегли може би най-трудния съперник от всички опции", убедени са в Босна.

В Борац признават, че са изтеглили най-тежкия съперник в Шампионска лига

Треньорът на Борац Винко Маринович е на сходно мнение: "Мисля, че нямахме късмет. Имаше по-лесни съперници, но трябва да приемем нещата такива, каквито са. Следим съперника си, подготвяме се и със сигурност ни предстоят трудни и изискващи мачове. Все пак това са квалификациите за Шампионската лига и, разбира се, нищо не е лесно, особено в европейския футбол."

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"Вече няма голове на чужд терен - трябва да се играе добре и в двата мача, а никога не се знае дали ще имаш предимството на домакинството или на гостуването", коментира още Маринович, чийто тим ще бъде домакин в първия мач. Капитанът Сърджан Граховац подчерта, че всички отбори, класирали се за най-престижното европейско клубно състезание, са качествени.

"Играем в квалификациите за Шампионската лига и всички отбори са сериозни. Реалистично погледнато, ако съдим на хартия, ни се падна един от най-трудните съперници. Нека не се притесняваме, нека се подготвим добре, подготовката току-що започна, трябва да влезем във форма, нека се погрижим здравето ни да ни служи... Има дълъг път до мача, но вярвам, че ще сме готови да ги посрещнем в Баня Лука", каза той.

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