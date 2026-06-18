Игра в Б група, Мъри го направи играч за милиони, а сега е на Световното

"От България до Мондиал 2026" е спортна поредица на Actualno.com, в която разказваме истории на футболисти на Световното 2026, минали през българския футбол.

Световното първенство е най-голямата сцена във футболния свят. На нея големите звезди се борят за величие, докато по-малките градят име и показват на какво са способни. Първенството в САЩ, Канада и Мексико е най-мащабното до момента, като събира цели 48 участници. Това дава още по-голяма възможност за изява. А на Мондиал 2026 виждаме, че и България е дала нещо на футболния свят, особено с футболисти като Хосе Кордоба.

Хосе Кордоба изпадна във Втора лига с Етър

Хосе Кордоба е панамски централен защитник, роден през 2001 г. Последният отбор, за който играе в родината си се казв Индепендиенте. Когато е само на 20 години, Кордоба заминава за Европа. И се озовава не къде да е, а в българската Първа лига. Младият бранител започва да играе под наем за Етър Велико Търново през зимата на 2021 г. За жалост, в първите си 11 мача на българска земя, Хосе Кордоба не успява да помогне със стягането на защитата на Етър и отборът изпада във Втора лига.

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Кордоба имаше страхотно начало в Левски

Следващата кампания Кордоба започва с Етър. Изиграва 8 мача във втора лига, като печели 5 от тях. И това хваща окото на Левски, тогава със Станимир Стоилов начело. Само за два месеца Хосе Кордоба прави скок от Втора лига до челните места в елита. В Левски отново е под наем, а когато преминава, през лятото на 2021 г., пазарната му оценка е едва 50 000 евро. Кордоба бързо се налага като титуляр в състава на Мъри и в първия си сезон записва 24 мача за "сините" във всички турнири. А в края на кампанията печели и последната до този момент Купа на България за Левски. И то в мач срещу вечния съперник ЦСКА.

Хосе Кордоба изигра 90 мача за Левски

Хосе Кордоба вече е голяма част от отбора на Левски. Може да е само на 21 години, но е голям играч. Наемът му на "Герена" изтича, но "сините" решават да го купят. За единия сезон, който прекара в Левски, стойността му се е вдигнала 16 пъти. Кордоба вече е оценен на 800 000 евро. Левски плаща 110 000 евро на Индепендиете за услугите на централния защитник и той вече официално е част от "сините". Следват още два много добри сезона с Левски. Хосе Кордоба записва общо 90 срещи във всички турнири за отбора.

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Jose Cordoba with Levski fans after yesterday's Norwich match against QPR... Once Levskar, always Levskar 💙🇵🇦 pic.twitter.com/HpcSr23PaZ — LEVSKI.REPORT | Est. 2021 (@LevskiReport) December 8, 2024

Левски направи Кордоба футболист за милиони

И така, докато Кордоба не става прекалено голям за Левски. През лятото на 2024 г. панамският футболист вече официално е играч за милиони. Оценен е на 3.5 милиона евро, а английският Норич плаща на Левски цели 3.65 милиона евро за услугите на Хосе Кордоба. До момента централният защитник е изиграл 66 мача за "канарчетата", като е вкарал 2 гола - единственото, което му липсваше при "сините".

Хосе Кордоба е на Мондиал 2026

Днес Хосе Кордоба е на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, като попадна в групата на своята родина Панама. "Мъжете от канала" са в трудна група с Англия, Хърватия и Гана - едва ли ще излязат, дори като трети отбор. Но Хосе Кордоба, който вече е оценен на 5 милиона, има шансът да направи име на най-голямата сцена, която футболът е виждал. Нищо, че тръгна от Втора лига.

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