В ЦСКА са готови да се разделят с Годой, но само срещу много сериозна сума

Ръководството на ЦСКА е готово да се раздели с голмайстора на тима Леандро Годой, но само срещу много сериозна сума. Както е известно, към нападателя има много сериозен интерес от няколко отбора от Турция, Украйна и Русия. На този етап „армейците“ не са получили официална оферта за правата на аржентинския нападател, но се очаква съвсем скоро това да се промени.

ЦСКА иска поне 3 милиона евро за Годой

Шефовете на ЦСКА са склонни да продадат Годой, но искат да получат минимум 3 милиона евро за южноамериканеца. Сумата е доста сериозна за родните стандарти, но въпреки това „червените“ ще са на много скромна печалба от сделката.

Причината е, че „армейците“ купиха централния нападател от Берое за около 1,5 милиона евро. Заралии също така си запазиха процент и от следващ трансфер, което означава, че ЦСКА ще трябва да даде част от парите, които получи за Годой на старозагорския клуб. В тази сметка не влизат заплатите и бонусите, които офанзивният футболист е получил от „червените“.

Аржентинецът изпраща силен първи сезон с екипа на "армейците"

Леандро Годой изпраща доста силен първи сезон с ЦСКА. Аржентинецът изигра 34 мача за тима във всички турнири, в които реализира 15 попадения. В края на кампанията той заслужи и титулярното място, след като преди това треньорът Христо Янев доста често залагаше на другия офанзивен състезател в неговия отбор – Йоанис Питас.

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