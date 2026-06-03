В ЦСКА се готвят за тежки преговори: Два клуба от турската Суперлига влизат в битка за Годой

Два клуба от турската Суперлига влизат в битка за централния нападател на ЦСКА Леандро Годой. Това съобщиха медиите в югоизточната ни съседка. Имената на въпросните отбори не се споменават, но се очаква съвсем скоро те ще изпратят своите официални оферти за правата на аржентинския голмайстор. Към Кошмара, както всички наричат офанзивния футболист, има интерес и от тимове от Украйна и Русия.

ЦСКА със сигурност ще привлече нов нападател

Все още обаче няма яснота дали от ЦСКА ще склонят да се разделят с Леандро Годой, който в края на миналия сезон се утвърди като титуляр и реализира редица важни голове за „армейците“. Причината е, че към другия нападател на тима – Йоанис Питас, също има сериозен интерес от полски клуб и има голяма вероятност той да бъде продаден. Това пък ще остави „червените“ единствено с Годой в предни позиции. Със сигурност по време на летния трансферен прозорец от ЦСКА ще искат да се подсилят в нападение, като ще се търси играч – тип таран.

Годой вкара 15 гола в 33 мача в първия си сезон в ЦСКА

Леандро Годой пристигна в ЦСКА в началото на август 2025-та от тима на Берое. Тогава „червените“ броиха около 1,5 милиона евро за правата му. През изминалия сезон аржентинецът взе участие в общо 33 мача за „армейците“ във всички турнири, в които се отчете с 15 попадения, а също така направи и 3 асистенции. Нападателят е обвързан с ЦСКА до лятото на 2028 година, като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 3 милиона евро.

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