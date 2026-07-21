В резултат на операция на украинските въоръжени сили в Курска област на Руската федерация са били унищожени руски изтребител МиГ-29 и система за противовъздушна отбрана „Панцир-С1“, съобщи Генералният щаб на Украйна. „15-а самостоятелна артилерийска бригада „Черни Лес“ успешно проведе операция на летището в Халино, Курска област. Бяха унищожени изтребител МиГ-29 и зенитно-ракетна оръдейна система „Панцир-С1“", гласи официалното изявление, към което е добавено и видео.

МиГ-29 е съветски многоцелеви изтребител от четвърто поколение. Тези самолети са на въоръжение и в Украйна. Силите за отбрана ги използват за редица цели, включително за отблъскване на масирани руски въздушни удари и за нанасяне на удари по руски наземни цели.

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И Украйна наскоро загуби МиГ-29

В нощта на 27 юни Силите за отбрана на Украйна загубиха връзка с изтребител МиГ-29. Военновъздушните сили съобщиха, че пилотът е бил на мисия над Полтавска област. По-късно загубата на самолета беше потвърдена. Украинският пилот успешно се катапултира, установи връзка със спасителния екип и беше бързо транспортиран до медицинско заведение за преглед и оказване на необходимата помощ.

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Междувременно украинските защитници успешно унищожават руски изтребители МиГ-29. Например през юли 2026 г. бойци от военното разузнаване проведоха успешна операция на летище „Белбек“ в Крим. Там дронове унищожиха такъв руски самолет.

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