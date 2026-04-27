“В ЦСКА се правят ненужни трагедии! Ако Христо Янев беше взел дербито, сега щеше да е гений“

“Ако Ицо Янев, с този експериментален състав, беше, по някакъв начин, взел дербито, сега щяхме да говорим друго“. Това заяви Бойко Димитров в последния епизод на “Точно попадение“. Той изрази мнение, че драмата, която се разигра след загубата на ЦСКА срещу Левски с 1:3 в последното издание на “вечното дерби“ е излишна. Според него срещата е била много близо до друг развой и, ако Христо Янев беше победил “сините“ с резервния състав на “червените“, е щял да бъде провъзгласен за гений.

“ Сега щяхме да говорим какъв гений е Ицо Янев “

“Мисля си, че се правят едни ненужни трагедии от този мач. Защото, ако Ицо Янев беше спечелил този мач, понеже Левски направи обрата в първите 3 минути на първото полувреме… Ако ЦСКА беше затворил мача – 1:0 на полувремето. През второто полувреме не се знае какво ще се случи, Левски може да се изнервят, всичко може да стане. Мисълта ми е, ако Ицо Янев, с този експериментален състав, беше по някакъв начин взел дербито, сега щяхме да говорим друго. Какъв гений е Ицо Янев, какви герои са тия футболисти, че едва ли не, те са някакви конуси и фигуранти, пък успяха да бият Левски“, заяви Бойко Димитров.

“Еее, ти помниш ли с какви туристи ги бихме тия Левски?“

"И това щеше да отиде в историята. И по кафета и градинки, хоратя щяха след години да си викат: "Еее, ти помниш ли с какви туристи ги бихме тия Левски?" Тъй че сега се правят едни трагедии, които според мен са абсолютно ненужни, защото ЦСКА си гони голямата цел. А тя е участие в Европа и пътят през купата е най-краткия", приключи Димитров.

