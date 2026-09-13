Валентин Илиев разсея всички съмнения за Христо Янев - позицията на ЦСКА е категорична

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев говори за най-актуалните теми около клуба, като засегна триумфа за Суперкупата, ситуацията около Христо Янев, търсенето на негов заместник, временната роля на Даниел Моралес и отношенията със съдийството. Илиев подчерта, че "червените" не трябва да се водят единствено от моментните резултати, а основната цел остава изграждането на стабилна структура и дългосрочно развитие на клуба.

Янев е имал подкрепата на ЦСКА

Илиев бе категоричен, че ръководството никога не е поставяло въпроса за раздяла с Христо Янев и той е разполагал с подкрепата на клуба. Така той разсея съмненията, че раздялата с Янев е по решение на ръководството. "Никой никога не е поставял или казвал на Христо Янев, че искаме да се разделяме с него. Той имаше и има и към днешна дата нашата подкрепа", заяви спортният директор пред БНТ.

Той добави, че независимо от успеха за Суперкупата, ЦСКА трябва да гледа в по-дългосрочна перспектива. "ЦСКА е над всичко и трябва да направим всичко, за да върви нашият клуб нагоре и да се развива", каза Илиев.

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Търси се нов треньор

Спортният директор разкри, че вече се водят разговори за нов наставник, но призна, че процесът не е лесен. "Трябва да разберем, че особено на такъв етап от годината не е толкова лесно. Има две страни в преговорите и не всичко зависи единствено от нас. Нашето желание е това да се случи възможно най-скоро", обясни той. Илиев категорично отхвърли възможността самият той да поеме тренировките на отбора: "Валентин Илиев няма да тренира ЦСКА. Валентин Илиев е спортен директор на ЦСКА".

Той похвали Даниел Моралес за поетата отговорност и работата му във финала за Суперкупата. Илиев коментира и напрежението около съдийството, като заяви, че ЦСКА не очаква специално отношение, но настоява за уважение. "Ние не искаме и няма да позволим да бъдем, жаргонно казано, мачкани по един или друг начин. Ще си отстояваме позицията по необходимия ред и начин", категоричен бе той.

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