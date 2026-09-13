Барселона оцеля в луд спектакъл и шоу на Ямал! Каталунците отново дръпнаха пред Реал

Барселона продължава без загуба от началото на сезона, но трябваше да премине през сериозно изпитание при гостуването си на Леванте. Каталунците спечелиха с 4:2 в мач от петия кръг на Ла Лига и записаха пети пореден успех във всички турнири. Двубоят в "Сиутат де Валенсия" предложи много положения и обрати, а Ламин Ямал за пореден път се превърна в една от големите фигури за състава на Ханзи Флик.

Барселона пречупи и Леванте за пета поредна победа в Ла Лига

Барселона започна уверено и стигна до първото попадение още в 5-ата минута, когато точен бе Хави Еспарт. Само 14 минути по-късно Ламин Ямал удвои преднината след индивидуална акция. Така каталунците изглеждаха напът към поредния си убедителен успех.

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Леванте обаче не се предаде и успя да направи срещата далеч по-интересна. Домакините създадоха проблеми на защитата на Барселона, а след почивката Ямал отново се разписа – този път от дузпа, за да направи резултата 3:0. Решението за наказателния удар бе спорно и предизвика сериозни дискусии.

До края двата отбора продължиха да атакуват, а Леванте успя да намали изоставането си до 2:3. Барселона обаче запази хладнокръвие и в заключителните минути сложи точка на интригата с четвърти гол.

Така Барселона остава начело в Ла Лига с перфектен актив, след като преди това победи Елче, Атлетик Билбао, Райо Валекано и Валенсия. Каталунците вече имат и впечатляващата голова разлика 21:4 след пет кръга.

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