"Мястото на Христо Янев е в ЦСКА": Вальо Илиев говори за новия треньор на "армейците"

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира темата с новия треньор на "армейците". Както е известно, преди дни Христо Янев напусна поста си начело. Докато ръководството избере негов заместник, тимът временно ще бъде воден от Даниел Моралес. След двубоя на ЦСКА с Арда спортният директор разкри, че водят напреднали преговори за постоянен треньор. Илиев също така говори за Христо Янев и отчете приноса му за "армейците".

Илиев разкри за напреднали разговори за нов треньор на ЦСКА

По последна информация Янев ще остане в клуба на пост в скаутското звено. Илиев не потвърди тази новина и заяви, че всичко ще бъде официално съвсем скоро. Той също така заля със суперлативи родния специалист и заяви, че се надява да остане в Борисовата градина, защото там му е мястото: "Христо Янев даде страшно много на нашия клуб, така че мен лично не ме изненадва. Силно се надявам той да остане част от ЦСКА, тук му е мястото. Със сигурност ще го научите официално, когато стане факт. Мисля, че сега това, което и той самият има най-много нужда е да си почине. Изразходи страшно много енергия и страст. Очакваме го, след като се върне, имаме разговори вече с него, вярвам, че ще се получи позитивно за ЦСКА и той ще бъде отново с нас."

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"Със сигурност водим разговори, разберете, че не е толкова лесно, особено в такъв етап, когато първенствата с в разгара си. Имаме доста напреднали разговори. Силно се надявам, възможно най-скоро да се договорим с постоянен треньор", разкри Валентин Илиев за бъдещия треньор на ЦСКА. "Когато стане официално, клубът, както винаги го е правил, ще излезе професионално с официално становище. Разберете и вие, такава е политиката на ЦСКА, когато има нещо официално, ще излезем на сайта, ще сте запознати с всички детайли."

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