Емилиян Гебрев за ЕМКО: Министър Демерджиев е бил подведен, не е имало човешка грешка при пожара

"Някой подвежда министър Демерджиев, когото уважавам, но не познавам лично, за случая в склада на "ЕМКО". Това заяви собственикът на фирмата Емилиян Гебрев пред Нова телевизия в коментар за последния пожар в склад за боеприпаси край Царева ливада.

"Истината към днешна дата няма кой да я каже, защото е твърде рано. Уважавам министъра, той е разсъдлив и умен, но се чудя кой го е подвел, за да направи тези изказавния. Още невлязъл да правиш заключения за саботаж - никой не го кара да казва тази дума. Според мен той единствено трябваше да каже, че е в началото на разследването и когато има какво да каже, ще го каже", каза Гебрев.

Още: Пак взрив в завод на заплашен от Русия: Мирчев даде кураж на Йотова да свика незабавно КСНС

Бизнесменът обясни, че никога не е говорил с вътрешния министър, а с Румен Радев се е виждал само веднъж в живота си. Гебрев добави, че не е поддържал контакт с никое правителство. "Защо да ги свързвам с мен. Аз само мога да ги потопя надолу, няма как да ги издигна", каза Гебрев.

Вчера вътрешният министър отиде на място край гръмналия запод при Царева ливада край Велико Търново и обясни, че мерките за безопасност в завода са били неглижирани - както за съхранението на боеприпасите, така и на самата охрана на обекта. От "ЕМКО" излязоха с позиция, че това не е човешка грешка и се съмняват за саботаж.

"Това не е човешка грешка на хора от самия завод. Всеки си и свършил работата както трябва. Да напомня на министерството, че само от началото на календарната 2026 г. МВР е извършило над 18 проверки, в т.ч и т.нар. комплексна проверка, така стават 20. Значи на всеки 20 дни е имало проверки при нас, които се правят от грамотни и педантни хора, които си вършат работата както трябва", обясни още Гебрев. Той обясни, че от тези 20 проверки нито една не е имала забележка.

Още: Активираха BG-ALERT заради пламъци в склад с боеприпаси край Габрово

"Не е имало човешка грешка. Случва се на такива места, на които дори нарочно да искаш да направиш грешка, няма как, особено в тези два склада. Нека журналисти дойдат да видят какви системи за защита има. На българско летище кацна дрон и никой не можа да го спре", каза Гебрев.

Той обясни, че по време на взрива в завода е имало двама души. Те са видели на камерите пламък отвън. След това веднага са напуснали мястото, както е по предписание. Гебрев обясни, че за него най-важен е човешкият фактор и да няма жертви. "Всеки се е хванал за Украйна и Русия, но ние като страна членка на НАТО и ангажирани в този конфликт изнасяме за Полша, Чехия, Словаки, Румъния, Германия, Англия. Това са нашите контрагенти, за които изнасяме, а те за кого изнасят - това не е наша работа (бел. ред. - според българското законодателство за последваща продажба на трета страна на българска оръжейна продукция трябва да има българско разрешение). В първите дни на войната тези държави са помогнали на Украйна и ние трябва да им помогнем да си възстановят запасите - това правим", обясни оръжейният предприемач. В предните случаи юридически не беше установено нищо, защото всичко е "замазано и размазано и доникъде не е стигнато".

Още: Нов пожар в склад за боеприпаси на "ЕМКО", огънят се вижда от километри

"Кой има възможността и силата да потъпче едно ръзследване? (...) Това са преплетени българо-руски интереси и връзки. Ако някой говори, че става дума за нещо друго освен за пари, дълбоко се лъже. Известно е, че част от тези специализирани руски групи са на самоиздръжка и си изкарват пари за положените усилия, понеже държавата не може да им плаща такива високи заплати. Това са държавни групировки. След като българските прокуратура и ДАНС не участват, а те не са частни структури. Основно е икономика, няма толкова политика, затова постоянно се повтаря Украйна", каза още Гебрев.

"Ето, самата Германия каза, че взривът в дрона в Лайпциг е тръгнал от България. Ние сме разграден двор, не може да продължаваме така. В момента по никакъв начин не мога да обявявам нито руската страна, нито българските помагачи, участници и желаещи това нещо. Ролята на държавата е тези да ги разчисти, отговори той дали президентът Илияна Йотова трябва да свика Консултативен съвет по националната сигурност.

Още: След новия взрив днес: Експлозиите в "ЕМКО", които от години остават без извършител