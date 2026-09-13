Войната в Украйна:

Емилиян Гебрев за ЕМКО: Министър Демерджиев е бил подведен, не е имало човешка грешка при пожара

13 септември 2026, 18:10 часа 409 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Емилиян Гебрев за ЕМКО: Министър Демерджиев е бил подведен, не е имало човешка грешка при пожара

"Някой подвежда министър Демерджиев, когото уважавам, но не познавам лично, за случая в склада на "ЕМКО". Това заяви собственикът на фирмата Емилиян Гебрев пред Нова телевизия в коментар за последния пожар в склад за боеприпаси край Царева ливада.  

"Истината към днешна дата няма кой да я каже, защото е твърде рано. Уважавам министъра, той е разсъдлив и умен, но се чудя кой го е подвел, за да направи тези изказавния. Още невлязъл да правиш заключения за саботаж - никой не го кара да казва тази дума. Според мен той единствено трябваше да каже, че е в началото на разследването и когато има какво да каже, ще го каже", каза Гебрев.

Още: Пак взрив в завод на заплашен от Русия: Мирчев даде кураж на Йотова да свика незабавно КСНС

Бизнесменът обясни, че никога не е говорил с вътрешния министър, а с Румен Радев се е виждал само веднъж в живота си. Гебрев добави, че не е поддържал контакт с никое правителство. "Защо да ги свързвам с мен. Аз само мога да ги потопя надолу, няма как да ги издигна", каза Гебрев.

Вчера вътрешният министър отиде на място край гръмналия запод при Царева ливада край Велико Търново и обясни, че мерките за безопасност в завода са били неглижирани - както за съхранението на боеприпасите, така и на самата охрана на обекта. От "ЕМКО" излязоха с позиция, че това не е човешка грешка и се съмняват за саботаж.

"Това не е човешка грешка на хора от самия завод. Всеки си и свършил работата както трябва. Да напомня на министерството, че само от началото на календарната 2026 г. МВР е извършило над 18 проверки, в т.ч и т.нар. комплексна проверка, така стават 20. Значи на всеки 20 дни е имало проверки при нас, които се правят от грамотни и педантни хора, които си вършат работата както трябва", обясни още Гебрев. Той обясни, че от тези 20 проверки нито една не е имала забележка.

Още: Активираха BG-ALERT заради пламъци в склад с боеприпаси край Габрово

"Не е имало човешка грешка. Случва се на такива места, на които дори нарочно да искаш да направиш грешка, няма как, особено в тези два склада. Нека журналисти дойдат да видят какви системи за защита има. На българско летище кацна дрон и никой не можа да го спре", каза Гебрев.

Той обясни, че по време на взрива в завода е имало двама души. Те са видели на камерите пламък отвън. След това веднага са напуснали мястото, както е по предписание. Гебрев обясни, че за него най-важен е човешкият фактор и да няма жертви. "Всеки се е хванал за Украйна и Русия, но ние като страна членка на НАТО и ангажирани в този конфликт изнасяме за Полша, Чехия, Словаки, Румъния, Германия, Англия. Това са нашите контрагенти, за които изнасяме, а те за кого изнасят - това не е наша работа (бел. ред. - според българското законодателство за последваща продажба на трета страна на българска оръжейна продукция трябва да има българско разрешение). В първите дни на войната тези държави са помогнали на Украйна и ние трябва да им помогнем да си възстановят запасите - това правим", обясни оръжейният предприемач. В предните случаи юридически не беше установено нищо, защото всичко е "замазано и размазано и доникъде не е стигнато".

Още: Нов пожар в склад за боеприпаси на "ЕМКО", огънят се вижда от километри

"Кой има възможността и силата да потъпче едно ръзследване? (...) Това са преплетени българо-руски интереси и връзки. Ако някой говори, че става дума за нещо друго освен за пари, дълбоко се лъже. Известно е, че част от тези специализирани руски групи са на самоиздръжка и си изкарват пари за положените усилия, понеже държавата не може да им плаща такива високи заплати. Това са държавни групировки. След като българските прокуратура и ДАНС не участват, а те не са частни структури. Основно е икономика, няма толкова политика, затова постоянно се повтаря Украйна", каза още Гебрев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Ето, самата Германия каза, че взривът в дрона в Лайпциг е тръгнал от България. Ние сме разграден двор, не може да продължаваме така. В момента по никакъв начин не мога да обявявам нито руската страна, нито българските помагачи, участници и желаещи това нещо. Ролята на държавата е тези да ги разчисти, отговори той дали президентът Илияна Йотова трябва да свика Консултативен съвет по националната сигурност.

Още: След новия взрив днес: Експлозиите в "ЕМКО", които от години остават без извършител

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МВР взрив пожар Лайпциг Емилиян Гебрев руски дрон Иван Демерджиев оръжеен склад ЕМКО
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес