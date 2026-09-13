Ферибот с над 240 души на борда потъна край остров Ява (ВИДЕО)

Най-малко шест души загинаха, а 115 души са били спасени след потъването на индонезийски ферибот, който превозвал 243 души и свързвал островите Ява и Борнео, съобщиха властите, цитирани от ДПА. Корабът "Вирго Транспорт 8" е отплавал вчера от Сурабая, в източната част на остров Ява, към Банджармасин на остров Борнео, според сигнал от собствениците на ферибота. Контактът е бил изгубен рано сутринта, припомня Франс прес.
"Получихме сигнал за загуба на контакт с кораба "Вирго Транспорт 8" и незабавно разположихме екипи (…) към последната известна позиция" на ферибота в Яванско море, на около 150 км от пристанище Банджармасин, заяви И Путу Судаяна, ръководител на местната агенция за издирване и спасяване Басарнас (Basarnas).
#BREAKING One dead, 125 still missing, while 115 have been rescued on Sunday after a ferry sailing between the Indonesian islands of Java and Borneo was hit by bad weather, rescue officials said.— GC24 (@GlobalChannel24) September 13, 2026
According to several local reports, the ship was carrying 243 passengers and crew… pic.twitter.com/3KIlwFGEC3
Спасителните операции се затрудняват от вълни, достигащи до 2,5 метра височина. "Това е изключително рисковано за корабите. Дори нашият кораб на Басарнас, с дължина 40 метра, е в голяма опасност", заяви той, позовавайки се на индонезийската агенция за издирване и спасяване. Капитанът на ферибота е съобщил през нощта на компанията си, че корабът "се накланя", пише БТА.
Поради недостатъчни стандарти за безопасност и непредвидими метеорологични условия, морските инциденти са чести в Индонезия, архипелаг от над 17 000 острова, силно зависим от морските връзки. В понеделник е бил изгубен контакт с бърза лодка, превозваща осем души близо до вулкана Анак Кракатау, западно от остров Ява. Петима журналисти на борда са отразявали изригването му.