Ферибот с над 240 души на борда потъна край остров Ява (ВИДЕО)

Най-малко шест души загинаха, а 115 души са били спасени след потъването на индонезийски ферибот, който превозвал 243 души и свързвал островите Ява и Борнео, съобщиха властите, цитирани от ДПА. Корабът "Вирго Транспорт 8" е отплавал вчера от Сурабая, в източната част на остров Ява, към Банджармасин на остров Борнео, според сигнал от собствениците на ферибота. Контактът е бил изгубен рано сутринта, припомня Франс прес.

"Получихме сигнал за загуба на контакт с кораба "Вирго Транспорт 8" и незабавно разположихме екипи (…) към последната известна позиция" на ферибота в Яванско море, на около 150 км от пристанище Банджармасин, заяви И Путу Судаяна, ръководител на местната агенция за издирване и спасяване Басарнас (Basarnas).

#BREAKING One dead, 125 still missing, while 115 have been rescued on Sunday after a ferry sailing between the Indonesian islands of Java and Borneo was hit by bad weather, rescue officials said.



According to several local reports, the ship was carrying 243 passengers and crew… pic.twitter.com/3KIlwFGEC3 — GC24 (@GlobalChannel24) September 13, 2026

Спасителните операции се затрудняват от вълни, достигащи до 2,5 метра височина. "Това е изключително рисковано за корабите. Дори нашият кораб на Басарнас, с дължина 40 метра, е в голяма опасност", заяви той, позовавайки се на индонезийската агенция за издирване и спасяване. Капитанът на ферибота е съобщил през нощта на компанията си, че корабът "се накланя", пише БТА.

Поради недостатъчни стандарти за безопасност и непредвидими метеорологични условия, морските инциденти са чести в Индонезия, архипелаг от над 17 000 острова, силно зависим от морските връзки. В понеделник е бил изгубен контакт с бърза лодка, превозваща осем души близо до вулкана Анак Кракатау, западно от остров Ява. Петима журналисти на борда са отразявали изригването му.