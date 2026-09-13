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Алекс Николов е №1 по точки на ЕвроВолей 2026! Брат му е в Топ 3 на две други класации

13 септември 2026, 14:06 часа 892 прочитания 0 коментара
Снимка: FIVB
Алекс Николов е №1 по точки на ЕвроВолей 2026! Брат му е в Топ 3 на две други класации

Голямата звезда на България блести най-ярко след първите три мача на Европейското първенство по волейбол. Александър Николов оглавява класирането за най-резултатен играч на шампионата на Стария континент. По-големият син на легендата Владо Николов има 63 точки до момента в три срещи или десет изиграни гейма. Това прави средно по 6,3 точки на гейм, като по този показател българинът превъзхожда всичките си съперници.

Алекс Николов е най-резултатен на ЕвроВолей 2026 до момента

На второто място към момента е французинът Тео Фор. Той има 37 точки, но само в два мача и шест изиграни гейма, което прави средно по 6,17 точки на гейм. Малко по-назад е австриецът Паул Бухегер със 74 точки от 13 гейма или средно по 5,69, а след него се нарежда белгиецът Сам Деру, който има 85 в 15 гейма или средно по 5,67. По-малкият брат на Алекс - Симеон Николов, пък е в челната тройка на две други класации. Той е трети при изпълнителите на сервис, като има 10 аса в три мача и десет гейма - по един на гейм. Той разделя тази позиция с турчина Рамазан Мандирачъ, който записа 14 аса в 14 гейма. Украинецът Олех Плотницкий оглавява класацията с 15 аса в 11 гейма - 1,36 на гейм, а втори е австриецът Паул Бухегер - с 15 аса в 13 гейма или по 1,15.

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Симеон и Александър Николови

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Мони Николов е и трети сред разпределителите, като има 57,83% ефективност и по този показател отстъпва само на Микел Хоф от Дания (64,29%) и на Денис Петровс от Латвия (58,43%). Жасмин Величков е трети в класирането за посрещане, като има 61 перфектно посрещнати топки или 49,18%. Капитанът Алекс Грозданов пък е сред добрите блокировачи с 8 успешни блока за 10 гейма или средно по 0,8. 

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Национален отбор по волейбол Александър Николов Европейско първенство по волейбол Симеон Николов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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