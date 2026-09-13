Объркали ято птици с дрон: Отмениха въздушната тревога в Литва

Литва съобщи, че подозрителното появяване на дрон в нейното въздушно пространство в неделя сутринта, което накара властите да затворят летище „Вилнюс“ и НАТО да вдигне изтребител, се е оказало ято птици. Според Националния център за управление на кризи въздушната тревога беше вдигната и летището възобнови дейността си в рамките на 38 минути, след като изтребител на НАТО извърши визуална идентификация.

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„Според предварителни радарни данни следите, оставени от птици и дронове, могат да бъдат подобни“, уточняват в изявление латвийските власти, цитирани от Ройтерс. Самолетът на НАТО беше вдигнат от базата в Шяуляй, където в момента е разположена италианската военновъздушна сила като част от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана в балтийския регион.

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