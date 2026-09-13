"Унищожавате кариерите ни": Руски атлети със зов за помощ към МОК и ООН

Руски спортисти предприеха нова стъпка срещу продължаващата забрана за участие в международни състезания, наложена от World Athletics. Те са изпратили отворено писмо до Комисията на спортистите към МОК, Консултативния комитет по правата на човека към МОК и Върховния комисар на ООН за правата на човека с искане за съдействие. Атлетите твърдят, че продължителното им отсъствие от световния спорт вече има тежки последствия за цели поколения състезатели.

Леката атлетика остава без руски спортисти

"За нас това не е абстрактен правен или политически въпрос. Леката атлетика е нашият живот. Четири години са дълъг период във всеки живот. В живота на един спортист това могат да бъдат най-значимите години", пише в обръщението.

На 3 юли World Athletics потвърди решението си да запази изключването на руските и беларуските атлети от международни състезания. Организацията посочи, че санкциите, въведени след руската инвазия в Украйна през 2022 г., остават в сила.

Още: Рекордьорката на висок скок спечели първата в историята "абсолютна" световна титла

На снимката: Себастиан Коу, президент на World Athletics

Руската федерация по лека атлетика вече обжалва решението пред Спортния арбитражен съд, като впоследствие е внесла и допълнителна жалба. Спортистите също са поискали да бъдат допуснати до процедурата по обжалването.

Президентът на World Athletics Себастиан Коу обаче потвърди, че позицията на организацията не се е променила. "Тук не става въпрос за политика или паспорти. Става въпрос за почтеността на състезанията", заяви Коу, като същевременно призна, че крайната цел трябва да бъде възстановяването на пълноценното глобално участие в атлетиката.

Руснаците определят настоящата ситуация като колективно наказание и подчертават, че други международни федерации вече допускат част от спортистите от Русия и Беларус под неутрален статут.

Още: Нямаше да участва, а сътвори шоу и стана световен шампион: Дуплантис остана на крачка от нов рекорд