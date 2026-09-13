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Антонели спечели историческия дебют на Мадрид: Хаос в бокса лиши Норис от победата

13 септември 2026, 19:13 часа 699 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Антонели спечели историческия дебют на Мадрид: Хаос в бокса лиши Норис от победата

Кими Антонели спечели първото в историята Гран при на Испания в Мадрид и записа осмата си победа през сезон 2026 във Формула 1. Пилотът на Mercedes се възползва максимално от появата на виртуална кола за сигурност и проблем при спирането в бокса на основния си конкурент Ландо Норис, за да триумфира на новото трасе MADRING. Макс Верстапен завърши втори, а Норис трябваше да се задоволи с третото място.

Норис изглеждаше недостижим, но всичко се промени

Състезанието започна с Норис от полпозишън, след като британецът бе само с 0.011 секунди по-бърз от Антонели в квалификацията. Световният шампион контролираше надпреварата в началните обиколки и изглеждаше като основния фаворит за историческата първа победа на MADRING.

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Ситуацията обаче се обърна при появата на виртуалната кола за сигурност. Норис влезе в бокса, но McLaren допусна грешка и спирането продължи около седем секунди. Това позволи на Антонели да излезе пред него и да поеме контрола върху състезанието. Верстапен остана втори, докато Шарл Льоклер завърши четвърти, а Джордж Ръсел допълни топ 5. Люис Хамилтън имаше кошмарен ден и отпадна заради проблем със спирачките.

Победата на Антонели е осма за него от началото на шампионата. Италианецът вече има 292 точки, докато съотборникът му Ръсел е с 211 - разлика от цели 81 пункта. До края на сезона остават девет състезания.

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Формула 1 Ландо Норис Кими Антонели
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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