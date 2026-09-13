Спорт:

Асен Василев избухна с нов пример за Илияна Йотова: Освободила е втори наркодилър след Петричкия Ескобар

13 септември 2026, 17:44 часа 1131 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Асен Василев избухна с нов пример за Илияна Йотова: Освободила е втори наркодилър след Петричкия Ескобар

"На 6 февруари 2025 г. г-жа Йотова помилва ВТОРИ наркодилър, рецидивист и част от ОПГ. Преди присъдата за наркоразпространение същият има и друга присъда, защото е причинил смърт при ПТП. Освен тези два случая има общо 5 случая на помилвани, осъдени за престъпления, свързани с наркотици по чл. 354а, или за наркотрафик. 5 от общо 28 помилвани. И за тях ли е виновен някой друг?". Това написа лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев в официалния си профил, публикацията е налична и в официалния профил на ПП - Още: Йотова потвърди, че е помилвала Петричкия Ескобар

Справка на Actualno.com в сайта на президентството сочи, че Василев говори за 27-то от общо 28 помилвания, за които Илияна Йотова е взела решение и е утвърдила. В рамките на Конституцията точно президентската институция и вицепрезидентът имат единствени правото да помилват. Описанието на случая на сайта на президентството гласи: "Молителят е 52-годишен български гражданин със средно образование, осъден по чл. 343а, ал. 1, 321, ал. 3 и 354а, ал. 2 на 4 г. 4 м. лишаване от свобода. Молителят е в изключително тежко здравословно състояние, установено с необходимите документи. Помилван е по здравословни причини с Указ 1/6 февруари 2025 г."

Заради изискванията на Закона за защита на личните данни, в официалната информация за помилваните няма подробности като лични имена. Асен Василев също не посочва името на въпросния 52-годишен български гражданин.

Посочените членове от Наказателния кодекс са за шофиране (или управление на друг вид превозно средство) под въздействие на наркотици, за въоръжена организирана престъпна група, и за производство, преработка, придобиване или "държане" на наркотични вещества в големи размери.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Болницата за лишени от свобода е пълна с болни затворници. Не съм чул всички да са помилвани. Защо от всички болни престъпници г-жа Йотова е избрала да помилва точно наркотрафикант и наркодилър? Опитът за прехвърляне на вината към медицинската комисия е жалък", добавя Василев, като с написаното изглежда визира случая с Огнян Атанасов (Петричкия Ескобар) - ОЩЕ: Ние ги хващаме - те ги помилват (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Наркотици Наркотрафик Илияна Йотова Наркодилър Асен Василев Огнян Атанасов Наркодилъри президентски избори 2026
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес