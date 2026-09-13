Асен Василев избухна с нов пример за Илияна Йотова: Освободила е втори наркодилър след Петричкия Ескобар

"На 6 февруари 2025 г. г-жа Йотова помилва ВТОРИ наркодилър, рецидивист и част от ОПГ. Преди присъдата за наркоразпространение същият има и друга присъда, защото е причинил смърт при ПТП. Освен тези два случая има общо 5 случая на помилвани, осъдени за престъпления, свързани с наркотици по чл. 354а, или за наркотрафик. 5 от общо 28 помилвани. И за тях ли е виновен някой друг?". Това написа лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев в официалния си профил, публикацията е налична и в официалния профил на ПП - Още: Йотова потвърди, че е помилвала Петричкия Ескобар

Справка на Actualno.com в сайта на президентството сочи, че Василев говори за 27-то от общо 28 помилвания, за които Илияна Йотова е взела решение и е утвърдила. В рамките на Конституцията точно президентската институция и вицепрезидентът имат единствени правото да помилват. Описанието на случая на сайта на президентството гласи: "Молителят е 52-годишен български гражданин със средно образование, осъден по чл. 343а, ал. 1, 321, ал. 3 и 354а, ал. 2 на 4 г. 4 м. лишаване от свобода. Молителят е в изключително тежко здравословно състояние, установено с необходимите документи. Помилван е по здравословни причини с Указ 1/6 февруари 2025 г."

Заради изискванията на Закона за защита на личните данни, в официалната информация за помилваните няма подробности като лични имена. Асен Василев също не посочва името на въпросния 52-годишен български гражданин.

Посочените членове от Наказателния кодекс са за шофиране (или управление на друг вид превозно средство) под въздействие на наркотици, за въоръжена организирана престъпна група, и за производство, преработка, придобиване или "държане" на наркотични вещества в големи размери.

"Болницата за лишени от свобода е пълна с болни затворници. Не съм чул всички да са помилвани. Защо от всички болни престъпници г-жа Йотова е избрала да помилва точно наркотрафикант и наркодилър? Опитът за прехвърляне на вината към медицинската комисия е жалък", добавя Василев, като с написаното изглежда визира случая с Огнян Атанасов (Петричкия Ескобар) - ОЩЕ: Ние ги хващаме - те ги помилват (ВИДЕО)