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След Лудогорец и ЦСКА: Сензация в Първа лига спря още един гранд в елита

13 септември 2026, 17:41 часа 902 прочитания 0 коментара
Снимка: https://www.facebook.com/cskasofiaofficial
След Лудогорец и ЦСКА: Сензация в Първа лига спря още един гранд в елита

Славия и Спартак Варна не успяха да излъчат победител в двубоя от 9-ия кръг на efbet Лига. Двата отбора изиграха сравнително равностоен мач, в който имаха своите възможности, но добрите намеси на двамата вратари и пропуските пред гола доведоха до логичен край – 0:0. Така „белите“ събраха 11 точки и запазиха шестото си място в класирането, докато варненци вече имат 10 пункта и заемат осмата позиция.

Спартак Варна спря и Славия

Първите минути преминаха при ниско темпо, а първата по-сериозна ситуация дойде в 17-ата минута. Никола Савич успя да блокира удар на Антон Иванов, който бе изведен в наказателното поле на Славия. Малко по-късно Йоан Борносузов засече центриране на Иван Минчев от корнер, но стреля над вратата.

Славия можеше да поведе в 26-ата минута. Кристиян Стоянов получи възможност да стреля от около 15 метра и отправи силен удар с десния крак, но Пламен Илиев показа класа и спаси. Три минути по-късно Жордан Варела също бе намерен в наказателното поле, но не успя да насочи добре топката.

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Спартак

Спартак отговори в 34-ата минута, когато Бубакар Хане изпълни пряк свободен удар от далечна дистанция, но Иван Андонов улови без особени проблеми. До почивката резултатът остана 0:0.

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След паузата Славия отново бе близо до попадение, но Илиев спаси удар на Иван Минчев от дистанция. Най-чистото положение за Спартак пък дойде в 55-ата минута. Давид Малембана допусна груба грешка и подари топката на Самуел Майор, който излезе сам срещу Андонов. Вратарят на Славия обаче протегна крак и предотврати сигурен гол.

В края "белите" натиснаха и потърсиха победата, най-вече чрез статични положения. Анхел Гомес също имаше шанс в 78-ата минута, но ударът му от границата на наказателното поле премина покрай гредата. До нови сериозни ситуации обаче не се стигна и двата тима трябваше да се задоволят с по една точка.

В следващия кръг Славия ще приеме ЦСКА 1948 на 18 септември, докато ден по-късно Спартак Варна ще бъде домакин на Локомотив София. В миналите два кръга "соколите" останаха непобедени срещу Лудогорец и ЦСКА.

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Славия Спартак Варна Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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