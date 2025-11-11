Високо напрежение в Лудогорец: Моци и Текпетей се хванали за гушите след краха срещу ЦСКА 1948!

Шампионът на България Лудогорец е силно разклатен през този сезон като има сериозна вероятност да се размине с титлата за първи път в последните 14 години. Това никак не се харесва на ръководството и феновете и логично напрежението се пренася върху треньорския щаб и футболистите. Стигнало се е дотам, че техническият директор на „орлите“ Козмин Моци и един от основните играчи на тима – Бърнард Текпетей, са се хванали за гушите след краха срещу ЦСКА 1948. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Двамата са си спретнали сериозен скандал

Както е известно, в края на октомври ЦСКА 1948 победи Лудогорец с 5:4. Тимът от Бистрица пропусна да запише още по-изразителен успех, тъй като до 82-ата минута водеше с 5:1. След последния съдийски сигнал пък Козмин Моци и Бърнард Текпетей влезли в сериозна разправия заради катастрофалното представяне на „орлите“. Това пък може да доведе до напускането на ганайското крило.

Дните на крилото са преброени?

Бърнард Текпетей има договор с Лудогорец до лятото на 2026 година. Шефовете на „орлите“ вече му предложиха нов контракт, но след скандала с Козмин Моци той няма желание да го подпише. Фланговият футболист дори поискал от ръководството на разградчани да бъде продаден по време на предстоящия зимен трансферен прозорец. В момента крилото се възстановява от травма, но ще готов за игра след паузата за националните отбори.

