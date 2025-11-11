Войната в Украйна:

Високо напрежение в Лудогорец: Моци и Текпетей се хванали за гушите след краха срещу ЦСКА 1948!

11 ноември 2025, 09:39 часа 935 прочитания 0 коментара

Шампионът на България Лудогорец е силно разклатен през този сезон като има сериозна вероятност да се размине с титлата за първи път в последните 14 години. Това никак не се харесва на ръководството и феновете и логично напрежението се пренася върху треньорския щаб и футболистите. Стигнало се е дотам, че техническият директор на „орлите“ Козмин Моци и един от основните играчи на тима – Бърнард Текпетей, са се хванали за гушите след краха срещу ЦСКА 1948. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Двамата са си спретнали сериозен скандал 

Както е известно, в края на октомври ЦСКА 1948 победи Лудогорец с 5:4. Тимът от Бистрица пропусна да запише още по-изразителен успех, тъй като до 82-ата минута водеше с 5:1. След последния съдийски сигнал пък Козмин Моци и Бърнард Текпетей влезли в сериозна разправия заради катастрофалното представяне на „орлите“. Това пък може да доведе до напускането на ганайското крило.

Лудогорец Ференцварош Бърнард Текпетей

Дните на крилото са преброени? 

Бърнард Текпетей има договор с Лудогорец до лятото на 2026 година. Шефовете на „орлите“ вече му предложиха нов контракт, но след скандала с Козмин Моци той няма желание да го подпише. Фланговият футболист дори поискал от ръководството на разградчани да бъде продаден по време на предстоящия зимен трансферен прозорец. В момента крилото се възстановява от травма, но ще готов за игра след паузата за националните отбори.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лудогорец Козмин Моци ФК ЦСКА 1948 Първа лига Бернард Текпетей
