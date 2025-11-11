Не Левски, а Христо Янев съживи ЦСКА! И може би върна магията на българския футбол

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

През изминалия уикенд българският футбол отново беше разделен на "сини" и "червените" за 220-о издание на сблъсъка между столичните грандове Левски и ЦСКА. Двата тима обаче пристигнаха на Националния стадион "Васил Левски" с много по-различен заряд от обичайния. Да, пак си имаше тръпката, закачката между феновете и напрежението, но този път единият отбор се намираше в силна форма на върха на класирането с убедителна преднина, а другият беше претърпял най-слабия си старт на сезона в историята.

Христо Янев върна вярата на ЦСКА

Сезонът на ЦСКА започна по кошмарен начин и за втора поредна година предизвика треньорска смяна само няколко кръга след началото. Начело на "армейците" застана нов треньор, който трябваше да вади отбора от дъното... буквално. ЦСКА имаше само една победа и се намираше в зоната на изпадащите. Неговото име обаче неведнъж е носило радост на "Армията" и очакванията към него бяха големи, дори твърде нереалистични, но той успя да остане здраво стъпил на земята и задърпа любимия си клуб към светлината.

Христо Янев пое ЦСКА в момент, в който човек би се зачудил кой би си причинил подобно нещо. Но той вече доказа, че не е дошъл просто да спаси сезона, а е тук да промени случващото се през последните години. Отборът отчаяно се нуждаеше от тласък, който да му помогне да се върне там, където му е мястото, и изглежда, го получи в точния момент. "Червените" влязоха в дербито в серия от четири поредни победи, но това не променяше факта, че срещу тях стоеше най-добрият отбор от началото на сезона.

Паметна победа за ЦСКА, ценен урок за Левски

Логично, Левски бе определян за лек фаворит в дербито и може би плати цената за това. "Сините" имаха всяка една причина да смятат, че могат да победят, но подобни срещи рядко се подчиняват на логиката и това си пролича ясно на терена. Дали Христо Янев победи, надигра или излъга Хулио Веласкес - няма значение, защото в събота се видя, че Левски има много над какво да работи, ако иска да стане шампион, а ЦСКА отново може играе футбол. "Сините" бяха напълно обезличени в офанзивен план и не успяха да демонстрират по никакъв начин мощта си, която имаха в предните мачове. Янев често е критикуван за дефанзивния си стил, но сега нямаше кой да го нападне, след като ЦСКА вкара един гол и се опази от съперника, който имаше 16 точки преднина преди мача.

Двубоят беше напрегнат, изпълнен със спирания и нерви – накъсан, но вероятно това беше част от плана на Янев. Това до известна степен подведе "сините", които през първата част седяха по-добре на терена. Янев донякъде рискува със схемата, тъй като тази конфигурация преди е създавала проблеми на ЦСКА, но този път гафове нямаше. Високата и агресивна игра на Левски бе спряна от сигурна защита, дълги подавания и атака в свободните пространства, и резултатите са налице. Така Янев излиза със 100%-ов успех като треньор на "армейците" срещу Левски. В двете дербита начело той е безпогрешен – победа с 3:2 от 15 май 2018 година и тази с 1:0 преди дни. А съперничеството между него и Хулио Веласкес обещава да върне блясъка на този дуел.

Тази година може да бъде различна

През последните години феновете свикнаха, че няма значение как ще завърши срещата между Левски и ЦСКА, защото друг се оказваше победител в края на сезона. Сега обаче ситуацията може да не е такава. Сега двата отбора имат потенциал отново да станат директни съперници за титлата. Макар и малко вероятно да се случи през настоящия сезон, то бъдещето е пред двамата избраници на "Герена" и "Армията". За ЦСКА тази победа може да бъде това, което да запали двигателя, а не само да спре инерцията на съперника. След края на мача изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров беше силно огорчен от загубата и каза: "Съживяваме мъртъвци". Всъщност не Левски, а Христо Янев го направи.

"Блиц анализ" на останалите изненади

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов не пропусна да коментира резултата в типичния си стил. След края на срещата между Левски и ЦСКА той написа в профила си във фейсбук "0:1. Второто ми любимо". Вероятно по тази причина неговият тим реши да го "зарадва" и загуби с този резултат от Черно море. Така и трите отбора, които бяха непобедими у дома до този момент и са определяни с най-сериозни шансове за върха, допуснаха поражение. Левски, ЦСКА 1948 и Лудогорец паднаха съответно от ЦСКА, Черно море и Арда.

С това дойде краят на първото завъртане в редовния сезон на Първа лига. Предстои ни кратка пауза за националните отбори, в която за пореден път да си припомним колко точно изоставаме от останалите страни. След това се завръщаме с клубния футбол, където се очертава люта битка за титлата. До следващия сблъсък между Левски и ЦСКА има време - време, в което ще станем свидетели на куп изненади, залогът ще се вдигне, а Цветомир Найденов вероятно ще може да издаде книга с коментарите си. В крайна сметка победителят може да се сменя, но едно си остава вечно – след всяко дерби всички сме малко треньори, малко съдии и много експерти. Сега е време да насочим експертизата си към националния отбор.

Автор: Дария Александрова

