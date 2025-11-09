Какво става с Лудогорец?! "Осакатена" Арда задълбочи кризата на "орлите" в голово шоу

9 мача - 1 победа. Това е статистиката на Лудогорец във всички турнири! "Орлите" допуснаха поражение с 2:3 от намиращия се в криза Арда Кърджали в двубой от 15-ия кръг на Първа лига. На "Хювефарма Арена" Александър Тунчев трябваше да прави две принудителни смени през първото полувреме, което не попречи на тима му да триумфира. След като два пъти повеждаха в резултата, "небесносините" спечелиха трите точки с красиво попадение на Андре Шиняшики в 86-ата минута.

Головото шоу започна в 12-ата минута, когато Попов завърши добро нападение на гостите за 1:0. Асистенцията бе дело на Шиняшики. В средата на полувремето Лудогорец отговори по познат начин - Чочев вкара с глава. Домакините можеха и да обърнат, но Чочев и Алмейда пропуснаха. Господинов спаси и удар на Дуарте. Кърджалийци от своя страна имаха нещастието да се лишат от двама от важните си състезатели. Давид Акинтола и Ивелин Попов напуснаха принудително терена, за сметка на Емил Виячки и Антонио Вутов.

В края на първата част именно Вутов изведе Карагарен, който реализира технично за 1:2. След почивката темпото поспадна. В 73-тата минута шут на Родригес рикошира и се оплете в мрежата за 2:2. Последва силен период за "орлите". Господинов и защитата пред него обаче се справиха, а Арда дочака своя момент. Поредната блестяща контраатака позволи на Шиняшики да излезе очи в очи с Падт. Бързоногото крило показа самочувствие и копна стража за 3:2.

Така разградчани остават с 24 точки на необичайната за себе си пета позиция - на цели 11 пунка от лидера Левски. Родният хегемон е и с мач по-малко. Арда пък събра 16 точки на 12-ото място.

