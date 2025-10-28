Времето му свърши! ЦСКА обяви най-очакваната раздяла по високите етажи

ЦСКА зарадва феновете си с поредна раздяла по високите етажи на клуба. "Армейците" обявиха, че изпълнителният директор Радослав Златков напуска Борисовата градина. Новината бе съобщена от колегите от Sportal.bg. Според информацията Златков е подал оставка, която е била веднага приета. Двете страни се разделят по взаимно съгласие. Новината ще се приема с огромна радост от привържениците на ЦСКА, които от месеци призовават за подобни действия.

Радослав Златков напуска ЦСКА

Златков пристигна в Борисовата градина през есента на 2024 година като заместник на Филип Филипов и Стоян Орманджиев, които първоначално останаха в клуба, след което обаче бяха освободени от ръководните постове. Основните задачи пред Златков бяха да "ръководи мениджърския екип на ЦСКА, за да оптимизира управлението на приоритетите на клуба, а именно: реконструкцията на стадион "Българска армия", модернизирането на тренировъчната база в Панчарево и развитието на детско-юношеската школа". Паралелно с това той отговаряше и за селекецията на отбора, която за поредна година закъсня и предизвика най-слабия старт на сезона и уволнението на Душан Керкез.

Златков бе сочен за един от основните виновници за кризата, като отнесе сериозни критики, освен от феновете, а и от легенди на "армейците" като Христо Стоичков. Този ход от страна на ръководството идва съвсем очаквано, а мнозина биха го определили и за закъснял. Очаква се в съвсем скоро време клубът да обяви новия изпълнителен директор на ЦСКА. Припомняме, че преди месеци в Борисовата градина се разделиха и със спортния си директор Пауло Нога.