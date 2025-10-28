Войната в Украйна:

Времето му свърши! ЦСКА обяви най-очакваната раздяла по високите етажи

28 октомври 2025, 19:16 часа 736 прочитания 0 коментара
Времето му свърши! ЦСКА обяви най-очакваната раздяла по високите етажи

ЦСКА зарадва феновете си с поредна раздяла по високите етажи на клуба. "Армейците" обявиха, че изпълнителният директор Радослав Златков напуска Борисовата градина. Новината бе съобщена от колегите от Sportal.bg. Според информацията Златков е подал оставка, която е била веднага приета. Двете страни се разделят по взаимно съгласие. Новината ще се приема с огромна радост от привържениците на ЦСКА, които от месеци призовават за подобни действия.

Радослав Златков напуска ЦСКА

Златков пристигна в Борисовата градина през есента на 2024 година като заместник на Филип Филипов и Стоян Орманджиев, които първоначално останаха в клуба, след което обаче бяха освободени от ръководните постове. Основните задачи пред Златков бяха да "ръководи мениджърския екип на ЦСКА, за да оптимизира управлението на приоритетите на клуба, а именно: реконструкцията на стадион "Българска армия", модернизирането на тренировъчната база в Панчарево и развитието на детско-юношеската школа". Паралелно с това той отговаряше и за селекецията на отбора, която за поредна година закъсня и предизвика най-слабия старт на сезона и уволнението на Душан Керкез.

ОЩЕ: ЦСКА най-после заигра футбол, а Левски вече шепти "шампиони" | Точно попадение (ВИДЕО)

Радослав Златков

Златков бе сочен за един от основните виновници за кризата, като отнесе сериозни критики, освен от феновете, а и от легенди на "армейците" като Христо Стоичков. Този ход от страна на ръководството идва съвсем очаквано, а мнозина биха го определили и за закъснял. Очаква се в съвсем скоро време клубът да обяви новия изпълнителен директор на ЦСКА. Припомняме, че преди месеци в Борисовата градина се разделиха и със спортния си директор Пауло Нога.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
ЦСКА Радослав Златков
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес