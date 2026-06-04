За да спази новото правило на БФС: Левски набеляза пореден младежки национал на България

Ръководството на Левски продължава да търси талантливи български играчи, които евентуално да привлече по време на летния трансферен прозорец. Както е известно, от БФС въведоха правило, което гласи, че от новия сезон в Първа лига в стартовия състав на всеки отбор трябва да има поне по един роден футболист до 23 години. Затова и в последните седмици грандовете у нас все по-често поглеждат към българските играчи.

Левски хвърли око на Адриан Райчев от Пиза

Според информация на колегите от „Тема спорт“ от Левски са хвърлили око на младежкия национален отбор на България Адриан Райчев. 20-годишният флангови футболист е собственост на италианския Пиза, но е склонен да облече екипа на родния шампион. Шефовете на „сините“ вече са се свързали с колегите си от Ботуша, за да обсъдят евентуалното преминаване на крилото на стадион „Георги Аспарухов“.

Младокът има договор с италианците до лятото на 2027-ма

Адриан Райчев има договор с Пиза до лятото на 2027 година. Поради тази причина Левски има два варианта за действие. Единият е да закупи талантливия футболист от Пиза, а другият – да го вземе под наем за един сезон, а в договора между двата клуба да има записана клауза за откупуването му. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на младежкия национал на България е 150 хиляди евро.

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