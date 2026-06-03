Левски вади 1 милион евро за национал на Косово, който да замени Майкон

Ръководството на Левски продължава да търси заместник на един от основните футболисти в състава на Хулио Веласкес – Майкон. Както е известно, бразилският ляв бек е обект на интерес от редица отбори от чужбина и няма да е изненада, ако бъде продаден по време на летния трансферен прозорец. Затова и на „Герена“ търсят класен играч, който да замени кариоката.

Интерес към Леард Садриу има още от тимове от Китай и Русия

Според медиите в Румъния, цитирани от колегите от „Мач Телеграф“, шефовете на Левски са набелязали левия краен защитник на Арджеш Леард Садриу. „Сините“ обаче ще трябва да извадят поне 1 милион евро, за да привлекат национала на Косово.

🚨 Leard Sadriu joins the national team for the match against Slovakia. ✅ #SVKKOS pic.twitter.com/Nea2ZqTedz — Kosovo Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) March 23, 2026

Интерес към бека има още от страна на китайския Ухан Три Таунс, както и от руския Балтика Калининград. Самият Садриу обаче не възнамерява да разглежда техните оферти, тъй като желанието му е да остане в Европа и да играе в клубните турнири – нещо, което Левски може да му предложи.

Кариерата на защитника

Леард Садриу е на 25 години и може да играе по левия фланг на отбраната, както и в центъра на защитата. В кариерата си е носил екипите на косовския Феризай, македонския Шкендия Тетово, албанския Шкендербеу и словенския Мура. През изминалия сезон левият бек има на сметката си 41 мача за Арджеш, в които е реализирал три попадения. За националния отбор на Косово бранителят има 2 двубоя.

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