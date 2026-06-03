Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Левски вади 1 милион евро за национал на Косово, който да замени Майкон

03 юни 2026, 11:43 часа 627 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Левски вади 1 милион евро за национал на Косово, който да замени Майкон

Ръководството на Левски продължава да търси заместник на един от основните футболисти в състава на Хулио Веласкес – Майкон. Както е известно, бразилският ляв бек е обект на интерес от редица отбори от чужбина и няма да е изненада, ако бъде продаден по време на летния трансферен прозорец. Затова и на „Герена“ търсят класен играч, който да замени кариоката.

Интерес към Леард Садриу има още от тимове от Китай и Русия 

Според медиите в Румъния, цитирани от колегите от „Мач Телеграф“, шефовете на Левски са набелязали левия краен защитник на Арджеш Леард Садриу. „Сините“ обаче ще трябва да извадят поне 1 милион евро, за да привлекат национала на Косово.

Интерес към бека има още от страна на китайския Ухан Три Таунс, както и от руския Балтика Калининград. Самият Садриу обаче не възнамерява да разглежда техните оферти, тъй като желанието му е да остане в Европа и да играе в клубните турнири – нещо, което Левски може да му предложи.

Кариерата на защитника 

Леард Садриу е на 25 години и може да играе по левия фланг на отбраната, както и в центъра на защитата. В кариерата си е носил екипите на косовския Феризай, македонския Шкендия Тетово, албанския Шкендербеу и словенския Мура. През изминалия сезон левият бек има на сметката си 41 мача за Арджеш, в които е реализирал три попадения. За националния отбор на Косово бранителят има 2 двубоя.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Атанас Бостанджиев го посочи като „лице за контакт“, а той напуска Левски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Майкон Араужо Дос Сантос Косово отбор
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес