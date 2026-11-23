Руското правителство ще отпусне приблизително 608 милиона долара (47 млрд. рубли) за изграждането на два жп ферибота за Калининградска област. Премиерът на Руската федерация Михаил Мишустин заяви на среща с вицепремиерите, че фериботите са предназначени да осигурят непрекъснати доставки на стоки и суровини за региона в случай на "транспортна блокада" от други държави, съобщават всички големи руски медии.

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Линиите ще работят между пристанището Уст-Луга в Ленинградска област и Балтийск в Калининградска област. Проектът е планиран да бъде завършен до 2030 година.

Реални ограничения за транзит през Литва са в сила от 2022 година - страната не позволява санкционирани стоки да преминават през територията ѝ с железопътен транспорт. От 2026 г. Литва изисква и електронна информация за съдържанието на пратките. В резултат на това "Руски пощи" пренасочват доставките до Калининград по морски маршрут през Уст-Луга, посочва беларуската опозиционна медия NEXTA.

През последните месеци руските власти все по-често заплашват да използват ядрени оръжия заради възможността за блокада на Калининград. В края на септември руски посолства заявиха, че НАТО подготвя въздушна и морска блокада на региона.

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