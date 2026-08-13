Краят на цигарата: как революцията в приема на никотин променя здравната картина

Пушачите все по-често изоставят дима, технологиите заменят горенето, а ефектът върху статистиката за раковите и другите хронични заболявания може да се усети след едно поколение

В продължение на десетилетия светът водеше една и съща битка: да убеди хората да спрат да пушат. Както знаем – те пушат заради никотина, но умират от катраните. В последните години обаче примерите в много държави по света показват, че не просто пушачите намаляват, а самият модел на употреба на никотин се променя.

Цигарата постепенно се превръща в продукт на миналото, а пушенето – в неприятен и досаден навик. На нейно място се появяват дискретни никотинови алтернативи, които не пречат на никого с миризма, пепел и дим. Отвъд удобството и комфорта – за хората, които пушат, все по-важен става въпросът дали премахването на горенето и дима може да намали огромната здравна тежест от цигарите и щетите, които те нанасят върху здравето на всеки пушач.

Ново американско изследване сред пушачи в пълнолетна възраст, публикувано на 29 юли 2026 г. в JNCI Cancer Spectrum и в авторитетното издание Newsweek, дава сериозни основания този въпрос да бъде поставен в нова перспектива.

За 60 години САЩ намалиха пушачите от 42% на 11%

Мащабът на промяната в САЩ е впечатляващ. През 1965 г. около 42,4% от пълнолетните американци са пушили, докато през 2022 г. делът им е около 11,6%. При по-младите от тях промяната е още по-драматична: пушенето сред тях е спаднало от 36,4% през 1997 г. до 3,8% през 2021 г. Това вече не е просто статистика, а смяна на поколенчески модел.

Именно тази промяна е в центъра на изследването на екипа на К. Майкъл Къмингс от MUSC Hollings Cancer Center. Учените разграничават горимите продукти – цигари, пури и лули, от негоримите, сред които електронни цигари и никотинови паучове.

Данните показват, че от 2015 г. насам употребата само на горими тютюневи изделия намалява почти във всички възрастови групи, като спадът е особено отчетлив при хората между 18 и 34 години. В същото време употребата на негорими продукти се увеличава. Това е повече от спад в броя на пушачите. Променя се самият начин, по който хората и особено по-младото поколение приемат никотин, посочват авторите на статията.

В новия свят на смартфони, технологии, устройства, приложения за сън и спорт и все по-силен интерес към дълголетие, превенция и здравословен начин на живот, цигарите нямат място. Това не важи обаче за никотина, при който вече са намерени решения и технологии, които премахват горенето и променят начина на употребата му.

Най-интересното е, че промяната не идва само от здравните кампании. Тя идва и от самите потребители. Пълнолетните в по-млада възраст все по-често възприемат здравето като нещо, което може да бъде измервано, управлявано и оптимизирано. Те следят съня си, физическата си активност, храненето и различни показатели на организма. На този фон традиционната цигара – с огън, дим, миризма и пепел – изглежда все по-малко съвместима с начина, по който това поколение вижда технологиите и личното здраве.

По-малко дим, потенциално по-малко рак

Основният здравен въпрос не е дали никотинът е безвреден – той не е, въпреки че с никотин се разработват и лекарства за Алцхаймер и други мозъчни състояния. Въпросът е какво се случва, когато човек, който вече пуши, премине от горим към негорим продукт.

При цигарата проблемът не е никотинът, а е огромният набор от вредни вещества, образувани при горенето и вдишвани с дима. Именно затова премахването на горенето може да промени значително излагането на вредни химикали. Именно тук се появява и важната перспектива за намаляване на вредата спрямо тютюнопушенето. Според нея човек, който иска да откаже цигарите, но не може, има опцията да опита алтернатива с намалена вреда, вместо да продължи да пуши, което със сигурност би нанесло повече щети върху организма му.

Изследването на Майкъл Къмингс показва някои положителни тенденции в намаляването на употребата на горим тютюн, особено сред младите пълнолетни. Пред Newsweek той казва, че трябва да очакваме „значително по-малко случаи на рак, свързани с пушенето след няколко десетилетия“.

Това е ключовият момент. Ефектът няма да се появи утре. Раковите заболявания, свързани с тютюнопушенето, са резултат от дългогодишна експозиция. Следователно поведението на днешните 20-годишни може да промени статистиката, когато те достигнат 50, 60 или 70 години. Според данните, цитирани в материала, горимият тютюн е свързан с до една трета от смъртните случаи от рак и с приблизително 90% от смъртните случаи от рак на белия дроб.

Това превръща промяната в нещо много по-голямо от просто промяна в потребителските навици. Ако милиони хора, които иначе биха пушили цигари в продължение на десетилетия, прекратят употребата на цигари или поне започнат употреба на никотин по негорим способ, здравният ефект може да бъде огромен, обнадеждени са изследователите.

По-малко пушене означава потенциално по-малко заболявания, свързани с пушенето, по-малко хоспитализации, по-малко тежки усложнения и по-малка необходимост от продължително лечение. В здравни системи, които и без това са под натиск от застаряването на населението и постоянно растящата цена на лечението на хронични болести, това може да се превърне в значим фактор - намаляването на един от най-големите предотвратими рискови фактори би било сериозна обществена полза.

Същата логика може да се приложи и към сърдечносъдовите и белодробните заболявания, макар че настоящото изследване не измерва пряко бъдещия спад при тях. Ако бъдещите поколения пушат значително по-малко, е разумно да се очаква и по-ниска здравна тежест от заболяванията, свързани с пушенето.

Над 55 са най-заклетите пушачи

Хората над 55 години остават най-склонни да продължат да пушат горими тютюневи изделия, въпреки че именно те, след десетилетия пушене, могат да имат полза от отказването от цигарите за годините напред. Според Къмингс тази група е най-трудна за достигане, докато при по-младите тенденцията е обратната. Изследване на екипа му върху ежедневната и неежедневната употреба на обикновени цигари и електронни цигари показва ускорено намаляване на ежедневното пушене на цигари, особено сред младите пълнолетни.

Ако тази тенденция се запази, промяната няма да се измерва просто с броя на пушачите. Ще се промени самият модел на употреба на никотин – от горене към технологии без дим. И именно това може да се окаже голямата здравна промяна на следващите десетилетия.

Краят на цигарата не означава краят на никотина, а краят на дима – промяна, която потенциално може да доведе до намаляване на вредата за следващите поколения.

Източник: Rachael O'Connor, Newsweek, „Young People’s Nicotine Habits Are Changing-Here’s Why It Matters“, 29 юли 2026 г.; Kenneth Michael Cummings et al., „Trends in adult exclusive and dual use of combustible and non-combustible tobacco products in the United States“, JNCI Cancer Spectrum, 2026.