Украйна спря да съобщава броя на ракетите, с които я атакува Русия

Украинските военновъздушни сили промениха ежедневните си доклади за руските атаки като в тях вече не предоставят точния брой ракети, изстреляни от Русия към Украйна, обръща внимание Bloomberg. Последният път, когато украинските ВВС са докладвали за броя на руските балистични ракети, е бил на 8 август. Тогава те са съобщили за изстрелването на шест ракети "Искандер", нито една от които не е била прехваната от украинските противовъздушни системи. На следващия ден вече в сводката си украинските ВВС само отбелязват, че руските сили са атакували Одеска област с балистични, противокорабни и противорадарни ракети, но не съобщават техния брой.

Според изданието причината е критичната липса на ракети-прехващачи "Пейтриът". Източник на Bloomberg, запознат със ситуацията, е потвърдил, че форматът на сводката е променен, като е посочил, че това е направено от съображения за сигурност.

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Украйна има много сериозни затруднения да намери прехващачи за руските ракети. Западните партньори отказват да й доставят, тъй като самите те изпитват проблеми - европейските страни са изправени пред изчерпване на собствените си запаси от ракети за противовъздушна отбрана, САЩ също са изразходвали 2/3 от ракетите си "Пейтриът" покрай войната срещу Иран.

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