Кратери след ракетен удар по детска болница в Киев, Украйна подпали рафинерия и военен завод в Орск (ВИДЕО)

Русия е атакувала територията на детската болница в Шевченковския район на Киев - през нощта на 10 срещу 11 август там е паднала ракета и в резултат на това в двора са се образували два големи кратера. За щастие, децата и медицинският персонал са били в укритие и не са пострадали. През изминалата нощ украинската столица и Запорожие бяха основните цели на руснаците, като за Киев руското военно министерство твърди, че е бил уцелен терминал на "Нова поща" и голям склад ("Киев-3"), където имало до 15 000 дрона.

Москва, както винаги, не дава никакви обяснения как така има поражения и по граждански обект - и то болница, в която се лекуват деца:

Киевската военновременна градска администрация съобщи за най-малко един ранен човек след нападението през нощта.

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Атака срещу петролната рафинерия в Орск

Губернаторът на Оренбургска област на Русия междувременно потвърди сутрешната атака срещу региона и че има удар по "промишлено предприятие", без да посочва кое е то. Стана ясно обаче чрез анализ на геолокализирани кадри, че това е нефтопреработвателният завод "Оркснефтеоргсинтез".

Ukrainian forces reportedly also hit the Orsk Mechanical Plant, around 1,500 km from Ukraine, with footage showing fires in the industrial zone. The Rostec-linked plant supplies artillery cartridge cases and components for multiple-launch rocket systems. #Russia https://t.co/eKvYKpyifz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2026

„Днес нашият регион беше подложен на атака от вражески безпилотни летателни апарати. С помощта на средствата за противовъздушна отбрана и мобилните огневи групи вече са свалени 8 безпилотни летателни апарата. В резултат на падането на отломки от безпилотните летателни апарати избухна пожар в едно от промишлените предприятия. По предварителни данни - няма пострадали. На място работят аварийните служби“, написа Евгений Солнцев.

По-рано руският опозиционен канал ASTRA установи, че в Орск е атакувана рафинерията ПАО „Орскнефтеоргсинтез“. Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди нападението и регистриран пожар в обекта. Според изявлението в момента се установява размерът на нанесените щети. По данни на украинския мониторингов канал Exilenova+ - вероятно е поразена инсталация за първична преработка на петрол.

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„Орскнефтеоргсинтез“ е един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Оренбургска област и ключово предприятие в руския горивно-енергиен сектор. Капацитетът на завода е приблизително 6 милиона тона нефт годишно. Той произвежда бензин, дизелово гориво и авиационно гориво, мазут, битум и други нефтопродукти. Рафинерията е на около 1450 км от украинската граница.

Има и данни, че украинските сили са нанесли удари също по машиностроителния завод в Орск, намиращ се на около 1500 км от Украйна. Регистрирани са пожари в индустриалната зона. Заводът, свързан с „Ростех“, доставя гилзи за артилерийски снаряди и компоненти за ракетни системи за многократно изстрелване.

Освен това на летището в Орск бяха наложени временни ограничения за кацане и излитане на самолети.

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*Заглавната снимка е от поразената от Русия детска болница "Охматдит" в Киев по-рано по време на войната.