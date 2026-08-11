Руският дипломат, похвалил Радев и България, ядоса Румъния - съседите изригнаха срещу кремълската пропаганда

Войната и руската пропаганда са двете страни на едно и също желание на Москва за контрол, заяви говорителят на Министерството на външните работи на Румъния Андрей Църня по повод позиция, изразена от руски представител, за отношенията между Румъния и Молдова, предаде агенция "Аджерпрес", цитирана от БТА. „Всеки руски официален представител, който говори за националната идентичност на дадена страна, изпада в очевидно противоречие. Докато разпространява подобен тип сталинистка пропаганда, Русия води брутална завоевателна война", каза говорителят.

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"Как да приемаме сериозно каквото и да било твърдение от Москва"?

"Русия ежедневно убива цивилни, като същевременно отрича суверенитета и националната идентичност на една съседна държава. Как да приемаме сериозно каквото и да било твърдение по тези въпроси, идващо от Москва? В царска Русия, а след това и в комунистическия Съветски съюз, официалната политика е била политика на насилствена русификация на окупираните народи“, заяви Андрей Църня. Той подчерта, че са отминали времената, когато Москва е налагала със сила на тези народи какво да правят.

„Националните идентичности и националните стремежи вече не се съобразяват с изискванията на Москва - нито когато става дума за езика, нито когато става дума за икономически решения и инвестиции. Отминаха времената, когато Москва избираше вместо тези нации със сила или им налагаше какво да правят", добави той.

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Кое изявление на Русия ядоса Румъния?

Повод за реакцията му бе интервю на директора на Втори департамент за Европа към Министерството на външните работи на Русия Юрий Пилипсон, който заяви в неделя в интервю за контролираната от Кремъл агенция ТАСС, че румънските власти оказват пряка военна подкрепа на Украйна.

„Днес Румъния вече е пряко ангажирана в предоставянето на военно-логистична подкрепа на режима в Киев“, заяви руският дипломат. По думите му - молдовското пристанище Джурджулещ, чийто оператор беше придобит от Румъния, е било превърнато „в транзитен възел за доставката на различни стоки за Украйна, включително на такива, предназначени за украинските въоръжени сили".

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Букурещ заяви, че придобиването на пристанището, през което преминава над 70% от молдовския внос и износ по море, представлява стъпка към „икономическото обединение“, като добави, че то ще бъде използвано „за възстановяването на Украйна“.

Междувременно същият руски дипломат Юрий Пилипсон говори и за България, като похвали страната ни, че реториката на новото правителство на Румен Радев към Русия е станала "по-сдържана и рационализирана". Според него България отправяла вече "съвсем разумни призиви към Европейския съюз да преразгледа настоящия си курс в тази област", имайки предвид агресивната война на собствената му страна срещу Украйна.

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