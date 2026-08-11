Депутат от партията на Путин се похвали, че е убивал на фронта в Украйна (ВИДЕО)

Депутатът от руската Държавна дума Виталий Милонов, който е част от партията на диктатора Владимир Путин "Единна Русия", заяви, че е убивал хора по време на "специалната военна операция", както Кремъл нарича агресивната си война в Украйна. В интервю с блогъра Амиран Сардаров 52-годишният законодател сподели, че по указ на Путин е награден с Орден за храброст за участието си в "спецоперацията". Милонов обаче не уточни конкретните заслуги, за които е получил наградата.

Когато Сардаров го попита дали е убивал хора, Милонов отговори с „да“ и добави: „Аз съм старши артилерист. За какво съм старши артилерист? Аз съм старши стрелец на оръдието МТ-12 „Рапира“, което е разположено на два или три километра от фронтовата линия, от предната линия. Обхватът е шест километра, седем е максимумът. Така че задачата на оръдието е да унищожава вражески личен състав и техника. Ако не ги бях унищожил, за какво щях да бъда награден? За нищо. Нямаше да заслужавам нищо".

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Виталий Милонов няма угризения след убиване на хора във войната

Когато го попитаха дали не му е трудно да живее с това, членът на „Единна Русия“ отговори: „Не. Това е твоят дълг като войник. Мислиш ли, че ако не ги бях убил, те щяха да дойдат да пият чай с нас? Разбира се, че не. Те са врагове, а твоята задача е да ги унищожиш".

Виталий Милонов се записа доброволец на фронта през октомври 2022 г. и служи в противотанкова артилерийска батарея. През февруари 2023 г. той обяви края на договора си, припомня руската опозиционна медия ASTRA.

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