Представят втория том "Ходене по буквите" с текстове на Марин Бодаков

Премиерата на втория том на „Ходене по буквите“ от Марин Бодаков ще се състои на 09 ноември 2025 от 18:00 ч. във Филмотечно кино „Одеон“. Сборникът включва внимателен подбор от стотици рецензии, които поетът и литературен критик пише в периода 2014 г. – 2021 г. И двата тома на книгата са публикувани от издателство „Точица“, на което Бодаков бе един от тримата създатели.

Повече за новото издание

„От човек до човек с книга в ръка“: това е мотото на колонката на Марин Бодаков „По буквите“ в онлайн медията „Тоест“. Преди това тя беше ежеседмична колонка във в-к „Култура“, а след това в наследника му „К.“.

Взети заедно, тези рецензии представляват особен вид литературна история. Тя е писана на момента, а не в ретроспекция; в нея българските заглавия са в естествената си среда от новоизлезли преводи, витаещи във въздуха теми, литературни и не само събития. Тези текстове са умен, понякога ироничен пътеводител към важни заглавия, но и към нашия личен опит като читатели, като хора от една общност, която чете, спори, вълнува се, опитва се да свърже случващото се между страниците със случващото се между нас. Да извади от това някакъв смисъл.

Вторият том на този сборник ни припомня как сме се опитвали да осмисляме живота си през литературата – и то съвсем наскоро. И тъй като у нас високата литература рядко изчерпва бързо-бързо тиражите си, много от тези книги са още в продажба.“

Това пише Зорница Христова, която заедно с Надежда Радулова е съставител и редактор и на двата тома. Дизайнът е подготвен от Кирил Златков и Ясен Григоров.

„Ходене по буквите“ е опит да се удължи разговорът за литературата днес, но също е повод за дискусия за литературната критика сега и в бъдеще. Каква е историческата ѝ роля? Защо е важна нейната актуалност? Към кого е насочена? И къде изобщо можем да я търсим? Това са част от въпросите, за които книгата дава повод.

В дискусия за критическите текстове на Марин Бодаков, за неговата значима роля за развитието на литературната критика в България въобще, но и за нуждата от литературна критика тук и сега, по време на премиерата на книгата ще разговарят писателката и журналистка Силвия Чолева, писателките и преводачки Надежда Радулова и Зорница Христова, както и двама от вече отдавна завършилите студенти на Марин Бодаков: Ивана Хиткова (литературен критик) и Панайот Стефанов (създател на списание „Нула32“). Модератор ще бъде журналистът и преподавател Николай Колев.

Припомняме, че Марин Бодаков внезапно почина на 50 години в началото на септември 2021.