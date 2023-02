Публикуват неизвестни досега разкази на Тери Пратчет

Колекцията от новооткритите разкази на Тери Пратчет, който си отиде през 2015 г., включва двадесет на брой творби. Те са събрани в сборника "A Stroke of the Pen: The Lost Stories" и са писани през 70-те и 80-те години. Псевдонимът, който е използвал Пратчет, е Патрик Кърнс. Писателят почина на 66-годишна възраст, след като 8 години живя с диагноза Алцхаймер.

Издателството Transworld от дълги години издава книгите на Пратчет, а новите разкази са закупени за сериозна шестцифрена сума. Очаква се да бъдат издадени в началото на месец октомври.

Неизвестните досега творби на Пратчет всъщност са намерени от фенове на автора по особено любопитен начин. Единият разказ стоял на стената в дома на Крис Лоурънс - огромен фен на Пратчет, в продължение на над 40 години. Един ден той решава да уведоми наследниците на писателя, което задвижва поредица от събития, активира други почитатели на Пратчет и след преглед на различни архиви са открити общо 20 неиздавани досега произведения.

Говорител на Transworld казва, че читателите могат да очакват "да се срещнат с герои, вариращи от пещерни хора до гноми, от магьосници до призраци, и да прочетат за туризъм, пътуващ във времето, преследване и посетител от друга планета", пише БГНЕС.

Роб Уилкинс - бивш асистент на Пратчет, негов приятел, а сега ръководител на литературното наследство на Пратчет, заяви, че "преоткриването на тези истории не е нищо друго, освен чудо".

"Макар че Тери винаги е бил много съсредоточен върху следващия роман и е твърдял, че непубликуваните му творби никога не трябва да бъдат издавани, той винаги е изпитвал възхищение към работата на по-младия си аз и би бил поласкан да види тези истории, отбелязани в един прекрасен том", продължава той. "Разказите от началото на кариерата му, преди да се превърне в Тери Пратчет, когото познаваме и обичаме, са не по-малко вдъхновяващи и дават истинска представа за развитието на творческия му гений."