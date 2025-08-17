Срещата Тръмп-Путин:

Пожар край Стара Загора: Изгоряха къщи, обявиха частично бедствено положение

17 август 2025, 18:35 часа 557 прочитания 0 коментара
Пожар край Стара Загора: Изгоряха къщи, обявиха частично бедствено положение

Пожарът във вилната зона в местността Седми километър край Стара Загора гори се разгоря на метри от къщи, а впоследствие обхвана някои от тях - между 15 и 20 къщи са изгорели, съобщи БТА. Борбата с огъня продължава. На място в началото пристигнаха над 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERT, гласи информацията на агенцията. По информация на областната управа се очаква в гасенето на огъня да се включи хеликоптер. Впоследствие бе обявено частично бедствено положение.

Още: Големи пожари във Варненско и Бургаско, тече евакуация (ВИДЕО)

Спряно движение край Стара Загора

Местността е на пътя Стара Загора – Старозагорски минерални бани. Заради пожара бе спряно движението по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. Обходът е през село Борилово. Движението още се регулира от полиция.

Още: Пламна пожар до аквапарка в Несебър (ВИДЕО)

Частично бедствено положение

Обявено е частично бедствено положение във връзка с пожара в местността Седми километър, съобщи пред журналисти кметът на общината Живко Тодоров. Пожарът е във вилна зона с над 300 къщи, от които между 15 и 20 са изгорели. Благодарение на бързата намеса на полицейските и пожарните екипи, хората са евакуирани и няма пострадали, съобщи БТА.

Тодоров увери, че няма опасност за хората, поискана е помощ от Министерството на отбраната и МВР, както и хеликоптери, които да облеят територията, за да не се разгори пожарът отново. Дежурни екипи ще има през цялата нощ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Живко Тодоров посочи, че предстои да бъде направен оглед на всички щети и да бъде оповестена по-подробна информация. По думите му - всяка дейност може да е причина за пожара, тя ще бъде установена от разследващите органи.

Снимка: iStock

Пожарът е под контрол, но все още не е локализиран, каза директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ст. комисар Стоян Колев. Той определи пожара като „труден“. Включили са се 14 пожарни екипа, по спешност са ангажирани всички структури от областта, пристигнали са и екипи от Пловдив и Сливен. В момента два екипа от Пловдив подсигуряват град Стара Загора за евентуални други произшествия поради липса на екипи и техника.

Вертолет "Кугар" гаси пожара в Дебелец

Екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет AS-532 AL Cougar излетя в 14.20 ч. днес, 17 август, за да се включи в действията за потушаването на пожара, възникнал в гр. Дебелец, област Велико Търново. Военнослужещите помагат в борбата с огнената стихия, като обливат засегнатия от пожара район с вода от въздуха, обявиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Искането за включване на авиационна техника в гасенето на пожара в района на гр. Дебелец е от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Военнослужещите оказват помощ на огнеборците по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Още: "Трябва ни нова техника за гасене на пожари": Говори главен комисар Николай Николов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Пожари Стара Загора Дебелец бедствено положение пожар частично бедствено положение
Още от Стара загора
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес