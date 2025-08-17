Пожар край Стара Загора: Изгоряха къщи, обявиха частично бедствено положение

Пожарът във вилната зона в местността Седми километър край Стара Загора гори се разгоря на метри от къщи, а впоследствие обхвана някои от тях - между 15 и 20 къщи са изгорели, съобщи БТА. Борбата с огъня продължава. На място в началото пристигнаха над 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERT, гласи информацията на агенцията. По информация на областната управа се очаква в гасенето на огъня да се включи хеликоптер. Впоследствие бе обявено частично бедствено положение.

Спряно движение край Стара Загора

Местността е на пътя Стара Загора – Старозагорски минерални бани. Заради пожара бе спряно движението по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. Обходът е през село Борилово. Движението още се регулира от полиция.

Частично бедствено положение

Обявено е частично бедствено положение във връзка с пожара в местността Седми километър, съобщи пред журналисти кметът на общината Живко Тодоров. Пожарът е във вилна зона с над 300 къщи, от които между 15 и 20 са изгорели. Благодарение на бързата намеса на полицейските и пожарните екипи, хората са евакуирани и няма пострадали, съобщи БТА.

Тодоров увери, че няма опасност за хората, поискана е помощ от Министерството на отбраната и МВР, както и хеликоптери, които да облеят територията, за да не се разгори пожарът отново. Дежурни екипи ще има през цялата нощ.

Живко Тодоров посочи, че предстои да бъде направен оглед на всички щети и да бъде оповестена по-подробна информация. По думите му - всяка дейност може да е причина за пожара, тя ще бъде установена от разследващите органи.

Снимка: iStock

Пожарът е под контрол, но все още не е локализиран, каза директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ст. комисар Стоян Колев. Той определи пожара като „труден“. Включили са се 14 пожарни екипа, по спешност са ангажирани всички структури от областта, пристигнали са и екипи от Пловдив и Сливен. В момента два екипа от Пловдив подсигуряват град Стара Загора за евентуални други произшествия поради липса на екипи и техника.

Вертолет "Кугар" гаси пожара в Дебелец

Екипаж от състава на 24-а авиобаза в Крумово с вертолет AS-532 AL Cougar излетя в 14.20 ч. днес, 17 август, за да се включи в действията за потушаването на пожара, възникнал в гр. Дебелец, област Велико Търново. Военнослужещите помагат в борбата с огнената стихия, като обливат засегнатия от пожара район с вода от въздуха, обявиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Искането за включване на авиационна техника в гасенето на пожара в района на гр. Дебелец е от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Военнослужещите оказват помощ на огнеборците по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

