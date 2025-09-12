100 бургаски ученици получиха награди за участие в програмата "Прочети ми приказка"

100 бургаски ученици получиха днес грамоти и ваучери за закупуване на книги или учебни пособия от Община Бургас за участие в третото издание на образователната програма „Прочети ми приказка“. Наградите на децата бяха връчени лично от кмета на Бургас Димитър Николов в двора на Дом на културата НХК. „Искам да ви благодаря за това, че през лятото отделихте от свободното си време, за да четете приказки на нашите малчугани. Това е прекрасно - първо, защото децата от детските ни градини много обичат някой да им чете приказки, които винаги завършват с поука, а и по този начин упражнявате нашия любим български език, като обогатявате своята култура. Затова ви благодарим с този ваучер, с който да закупите учебни помагала за новата учебна година. Пожелавам ви да получавате само шестици, за да имаме още поводи да ви награждаваме и да се гордеем с вас. Благодаря ви!“, сподели кметът Димитър Николов по време на официалната церемония.

Тази година учениците, които се включиха в образователната програма, бяха от 7. до 11. клас на бургаските училища. Участието им бе свързано с четене на любими приказки на малчуганите в бургаските детски градини на сянка в двора на детското заведение, като най-активни бяха децата от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ПГРЕ „Георги С. Раковски“.

Произведенията бяха осигурени от детските градини и бяха съобразени с учебната програма за съответната възрастова група, а четенията се провеждаха под ръководството на учител-настойник.

С инициативата Община Бургас цели да провокира детския интерес към приказките, които докосват сърцата не само заради интересните истории в тях, но и заради ценните поуки, които носят. Така се изграждат умения на децата в предучилищна възраст за активно слушане и съпреживяване, за развиване на въображението и емоционалната интелигентност.