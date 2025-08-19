Ето кога и къде може да слушате Бургаския духов оркестър на открито

Бургазлии и гостите на града ще имат възможност да се насладят на изпълненията на Бургаския духов оркестър с поредица от концерти на открита сцена. Всички събития започват в 18:00 часа.

График на концертите:

19 август – сцена „Охлюва“

21 август – Експо център „Флора“

26 август – сцена „Охлюва“

28 август – пред Летния театър

2 септември – сцена „Охлюва“

Музикалните вечери обещават настроение и много емоции за всички ценители на духова музика.