Ето кога ще се проведе Националният рибен фест в Бургас

Министерството на земеделието и храните организира Национален рибен фест, посветен на популяризирането на рибата и рибните продукти, както и на подкрепата към българските рибари, производители и преработватели. Фестивалът ще се проведе в три поредни еднодневни издания в градовете Варна, Бургас и София. Неговата цел е да доближи обществото до рибарския сектор по достъпен, интерактивен и семеен начин, като създаде по-голяма публичност за дейността на сектора, разшири възможностите за продажби и осигури директен контакт с потребителите.

На 30 ноември културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ ще бъде домакин на събитието, което е с начален час 10:00 часа. Ако търсите семейно и интерактивно събитие – този фестивал е за вас! Ще се насладите на детска зона с арт работилници, викторини, игри и обучение по морски умения, информационна зона за родители, кулинарни демонстрации, концерти, филми и още много активности.

Ще бъде обособена и кулинарната зона, в която посетителите ще могат да наблюдават на живо приготвянето на разнообразни рибни ястия и да опитат рибни специалитети в ресторантската зона „Вкусът на морето“, където рибата ще се предлага на себестойност.

Всички жители и гости на деня могат да посетят фестивала и с кораб „Бургус“, който отплава от Магазия 1 в неделя, в 11:00 часа. За резервация: 0882 004 124.

Национален рибен фест представя риболовния сектор като съвременен, устойчив, близък до хората и показва рибата като вкусен, достъпен и полезен избор за всяко семейство!