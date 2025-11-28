За пръв път: Учени записаха мълнии на Марс и обясниха защо това е важно

Екип от учени съобщи, че марсоходът Perseverance е предал на Земята запис на пукащи електрически разряди от Марс. Според Associated Press , изследователите са документирали 55 събития на „мини-мълнии“. Те са регистрирани в течение на две марсиански години, предимно по време на прашни бури. Почти всички те са се случили в най-ветровитите марсиански дни.

Мълнии на Марс: Защо това откритие е важно

Електрически дъги с диаметър само няколко сантиметра са възниквали на 2 метра от микрофон, разположен на върха на високата мачта на марсохода. Искри от електрически разряди, подобни на статичното електричество на Земята, са били ясно чути сред силните пориви на вятъра и праховите частици, удрящи микрофона.

Водещият автор Батист Шайд от Института по астрофизика и планетология в Тулуза заяви, че това е забележително откритие, тъй като учените търсят електрическа активност и мълнии на Марс от половин век.

„Това е като да намериш липсващото парче от пъзел и отваря цяла нова област на изследване за науката за Марс“, казва Чайд.

Чайд и екипът му анализирали 28 часа записи от Perseverance, документирайки епизоди на „мини-мълнии“ въз основа на акустични и електрически сигнали. Електрическите разряди продължили от няколко секунди до 30 минути.

„Това е като гръмотевична буря на Земята, но едва се вижда с просто око и има много малки удари“, казва Чайд.

Въпреки това, доказателствата, макар и убедителни, се основават на едно-единствено устройство. Освен това, то е предназначено да записва лазери, а не мълнии, а никой никога не е виждал мълнии.

„Случайно откритие е да чуя нещо друго да се случва наблизо и всичко сочи, че това е марсианска мълния. Но докато не бъдат изпратени нови инструменти, за да се потвърдят откритията, мисля, че някои учени все още ще спорят дали е било мълния“, казва пред АП Даниел Мичард от университета в Кардиф, който не е участвал в проучването.

Изданието отбелязва, че мълнии вече са потвърдени на Юпитер и Сатурн. Наличието им на Марс също отдавна се подозира. Учените казват, че богатата на въглероден диоксид марсианска атмосфера поглъща значителна част от звука, което прави някои трусове едва забележими.

Според Чайд, марсианската атмосфера е по-податлива на електрически разряди и искри, дължащи се на контакт между прах и пясъчни зърна, отколкото земната атмосфера. Такива малки и чести разряди, подобни на статичните разряди, биха могли да бъдат проблематични за чувствителното оборудване.

Това не са първите звуци от Марс, предавани от ровера Perseverance. Земляните са чували скърцането на колелата на ровера по повърхността на Марс и бръмченето на роторните лопатки на неговия помощник-хеликоптер Ingenuity, който вече не лети.

