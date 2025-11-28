ПСЖ готви 50-милионна оферта за едно от основните оръжия на Ханзи Флик в Барселона

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен има сериозен интерес да привлече футболиста на Барселона Маркъс Рашфорд, твърди испанското издание Fichajes. Според информациите, парижани са определили Рашфорд като приоритетна цел след добрите му изяви от началото на новия сезон в редиците на Барселона. В момента на "Парк де Пренс" подготвят оферта, която ще бъде на стойност около 50 милиона евро.

ПСЖ иска Маркъс Рашфорд

Маркъс Рашфорд възроди кариерата си след трансфера от Манчестър Юнайтед в Барселона, като се превърна в едно от основните оръжия на Ханзи Флик. Английският национал има 15 голови участия във всички турнири от началото на сезона и е сред най-продуктивните играчи на клуба. Неговото включване се оказа важно за Барселона, тъй като и Ламин Ямал, и Рафиня все още не могат да поддържат познатото равнище от миналия изключително успешен сезон.

Луис Енрике и компания следят внимателно представянето на Рашфорд и вярват, че може да го привлекат в Париж при изгодна оферта за всички страни. А доброто представяне на Рашфорд може да го отведе до място в селекцията на Томас Тухел в националния отбор на Англия за предстоящото Световно първенство по футбол 2026 в Северна Америка, където "трите лъва" отново ще бъдат сред основните фаворити с изключително силни индивидуалности.

