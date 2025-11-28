Стартира кампания за събиране на пакетирани храни за семейства в нужда

Общинският съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Благоевград, съвместно с Православния информационен център в Благоевград стартират кампания за събиране на дълготрайни, пакетирани храни за семейства в нужда. Акцията е под мотото: "Приятели, наши връстници гладуват. Да спрем това!" и е за периода от 28.11.2025 г. до 16.12.2025 година.

Как да се включите в кампанията

Могат да се даряват пакетирани, сухи хранителни продукти в срок на годност - ориз, брашно, олио, захар, макаронени изделия, консерви, вафли, шоколади и др.

Продуктите се събират в Православния информационен център, ул. "Тракия" 3 (срещу РУО Благоевград).

Информация за кампанията може да получите на тел: 073/830711 - ОбСНВ Благоевград и 073/833337 - Православен информационен център към Неврокопска света митрополия.

Продуктите ще бъдат разпределени и предадени на семейства в нужда от Благоевград и семейства на наркозависими. Надяваме се заедно и тази година да успеем да направим коледните празници още по-светли за семействата, които имат нужда.

