Хулио Веласкес: Не ме притеснява победата на Лудогорец над Селта, точно обратното

Наставникът на Левски Хулио Веласкес заяви, че не се притеснява от победата на Лудогорец над испанския Селта Виго в Лига Европа. Точно обратното - Веласкес смята, че това е добре за българския футбол и за вътрешното първенство. Специалистът подчерта отново, че 8-те точки преднина пред втория не му вдъхват нищо, а той и неговите играчи ще продължат с работата и да мислят мач за мач. А следващият такъв е срещу Септември в неделя.

Левски се изправя срещу противник, който можеше да вземе нещо от Лудогорец

"Лесно няма как да бъде. Нямам представа кой може да си представи, че има лесни мачове. Ние уважаваме всички противници. За да спечелим, трябва да играем добре, да дадем най-доброто от себе си. В което и да е първенство по света, помислиш ли си, че има лесни мачове, тотално си се объркал. Наясно сме, че трябва да победим, но за да го сторим, трябва да направим нещата добре. Изправяме се срещу противник, който можеше да вземе нещо от последния мач срещу Лудогорец", започна Веласкес.

Радослав Кирилов и Карл Фабиен вече тренират нормално

"Кирилов и Фабиен вече се готвят нормално. Имаме една тренировка и утре ще вземем решение дали да попаднат в групата, или да направят още някоя тренировка. Другите играчи са в перфектна кондиция", каза още той. И добави: "Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо. Предстои мач и това кой къде е в класирането не ти дава преимущество. Остава още много време до края на сезона. Винаги можем да подобрим някъде нещо. Смятам, че играем доста добре, но позицията във временното класиране не може да ни отколни от фокуса какво представляваме и къде искаме да отидем. Единствената ни цел е следващият мач."

"Със сигурност сме анализирали Септември, както и всеки мач за първенство, турнира за купата или всяко друго състезание. Това е наше задължение. Всеки мач е различен. Преди една година е било едно, а днес е съвсем друго положението. Винаги анализираме противника, за да видим слабите и силните страни, за да се опитаме да контролираме нещата според нашите възможности и това да ни доближи до резултат. Практикуваме спорт, в който често нещата не зависят от теб."

"Не ме притеснява победата на Лудогорец над Селта. Точно обратното - това е добре за страната и първенството. Имаме различна гледна точка. Колкото по-добре се представят отборите в Европа, толкова по-добре за държавата. Това говори много добре за първенството и България", завърши треньорът на "сините".

