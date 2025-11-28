Ракета се е взривила в небето над Оренбург - там, откъдето Русия може да изстрелва ядрени оръжия (ВИДЕО)

Лилав облак дим се издигна над ракетен полигон близо до руския град Оренбург - административен център на едноименната област - на 28 ноември. Става въпрос за град Ясни, където има ракетна база. Преди появата на дима пък се е чула експлозия. Местни жители твърдят, че причината е неуспешен ракетен старт, при който ракета се е взривила във въздуха. Губернаторът Евгений Солнцев не е предоставил никаква официална информация за случилото се в канала си в Telegram.

BREAKING: A Russian missile crashed near Orenburg, leaving an apocalyptic trail



A column of purple smoke rose over Yasny — home to a missile base and a Russian launch site.



It’s one of the few locations from which Russia fires long-range missiles, including carriers of nuclear… pic.twitter.com/AsF07b2NJY — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2025

Системата на NASA за отчитане на топлинни петна по земната повърхност - FIRMS - регистрира голям пожар в зоната на площадката за изстрелване.

FIRMS data also confirms a large fire at the launch site. https://t.co/L08Ucl0FfA pic.twitter.com/XLJMjj6zje — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2025

Без евакуация

Жителите на Ясни няма да бъдат евакуирани, съобщиха от Службата за спешни повиквания пред местната медия Ural56.Ru. Добавя се, че няма опасност за живущите в града. За всички други въпроси службата препраща към Министерството на отбраната. Няма официален коментар и от централните власти, не е налична към момента информация и в основни руски канали в Telegram.

Космодрум и ракетна база в Ясни

Ясни е дом на космодрум и ракетна база. Това е едно от 11 места в Русия, от които могат да се изстрелват ракети с голям обсег, включително такива, въоръжени с ядрени бойни глави, предава руският опозиционен Telegram канал ASTRA.

