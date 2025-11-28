Студио Actualno:

Ракета се е взривила в небето над Оренбург - там, откъдето Русия може да изстрелва ядрени оръжия (ВИДЕО)

28 ноември 2025, 16:40 часа 172 прочитания 0 коментара
Лилав облак дим се издигна над ракетен полигон близо до руския град Оренбург - административен център на едноименната област - на 28 ноември. Става въпрос за град Ясни, където има ракетна база. Преди появата на дима пък се е чула експлозия. Местни жители твърдят, че причината е неуспешен ракетен старт, при който ракета се е взривила във въздуха. Губернаторът Евгений Солнцев не е предоставил никаква официална информация за случилото се в канала си в Telegram.

Системата на NASA за отчитане на топлинни петна по земната повърхност - FIRMS - регистрира голям пожар в зоната на площадката за изстрелване.

Още: Русия е атакувала Украйна с ракета, накарала Тръмп да се оттегли от договор за контрол на ядрени оръжия

Без евакуация

Жителите на Ясни няма да бъдат евакуирани, съобщиха от Службата за спешни повиквания пред местната медия Ural56.Ru. Добавя се, че няма опасност за живущите в града. За всички други въпроси службата препраща към Министерството на отбраната. Няма официален коментар и от централните власти, не е налична към момента информация и в основни руски канали в Telegram.

Космодрум и ракетна база в Ясни

Ясни е дом на космодрум и ракетна база. Това е едно от 11 места в Русия, от които могат да се изстрелват ракети с голям обсег, включително такива, въоръжени с ядрени бойни глави, предава руският опозиционен Telegram канал ASTRA.

Още: Не му стигна украинската атака: Огромният завод на "Газпром" в Оренбург пак пламна (ВИДЕО)

Димитър Радев
