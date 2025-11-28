Докато гражданите писаха история по площадите, аз можех само да гледам от килията. Моята свобода е тяхна победа!

"Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът. Последната ми отне 142 дни, а победител в нея дори не съм аз. Докато гражданите на Варна, София и безброй други български градове писаха история по площадите, аз можех само да гледам от килията. Моята свобода е тяхна победа. За нея, ще им бъда вечно признателен."

Това написа в профила си в социалните мрежи освободеният от ареста кмет на Варна Благомир Коцев в първите си часове на свобода. Припомняме, че за часове десетки хиляди симпатизанти, привърженици и граждани на морската столица събраха паричната гаранция в размер на 200 хил. лв., поискана от Варненския окръжен съд. Още: Божков, Паскал, Гайтански, Коцев: колко струваше свободата им и за какво са обвинени?

"Като всеки баща намирам най-здрава опора в семейството. Най-голямо щастие – в прегръдката на децата си. Днес тази прегръдка е дар от всички вас!", написа още в емоционалната си публикация варненският градоначалник.

