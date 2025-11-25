Созопол завършва годината с повече туристи и по-малък дълг

Созопол е реализирал един успешен туристически сезон с отчетен ръст на туристите. Също така местната администрация е успяла да намали общинския дълг.

Това сочи отчетът на Община Созопол за свършеното през 2025 г.

Цифрите показват, че общинският дълг е намален до 13.85 млн. лв. в сравнение с 27.3 млн. лв. през 2019 г.

По-малко дълг, повече туристи

Изминалият туристически сезон е бил успешен за местните. От ноември 2024 г. до ноември 2025 г. в Созопол са реализирани 866 723 нощувки, което е ръст от 5.3%. Отчетени са повече туристи от Германия, Полша, Румъния и Чехия.

Община Созопол осигурява грижа за 343 души чрез Домашния социален патронаж. 75 души пък разчитат на асистентска подкрепа, а над 160 жители на общината са получили финансова подкрепа за раждане на деца или лечение.

По отношение на инфраструктурата има завършени проекти в Присад, Зидарово, Вършило, Равна гора и Равадиново. Приключени са още ключови реконструкции и ремонти на училища, паркове и други общински обекти. Извършена е и рехабилитация на улична мрежа, полагането на нови тротоари, канализация и водопроводни трасета, предаде Фокус.

Работа по нови проекти

Докладът сочи, че в момента се работи по успешното реализиране на редица проекти като ремонт на Летния театър, модернизация на пристанищата в Созопол и Черноморец, енергийни мерки в общинските сгради, резидентна грижа за хора с увреждания в Атия, нов модел за интегрирана здравна грижа за деца, разширяване на лесопарк "Св. Марина", изграждане на фотоволтаични системи в социални услуги и други.

През 2025 г. Созопол беше обявен за Европейски град на спорта 2025 и реализира повече от 20 големи спортни събития.