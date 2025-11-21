Ще се събарят ли хотели в "Елените"? Отговорът от началника на ДНСК

Не се предвижда събаряне на сгради в к.к. "Елените", а премахване на корекцията и покритието върху река Козлука. Това заяви началникът на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) инж. Лили Петрова в ефира на Нова телевизия. Тя обясни, че върху покритието на реката попадат части от хотел "Негреско" – басейнът, както и аквапаркът и амфитеатърът. Жилищните постройки в комплекса не попадат върху колектора и няма индикации да бъдат засегнати.

Попитана ще бъде ли запазена жилищната част на "Негреско", тя отговори, че такъв вариант не се изключва, ако конструктивното становище покаже, че реката може да бъде премостена под съществуващия обект. "Заповедта все още не е влязла в сила и се очакват евентуални обжалвания. До окончателно решение дейности по премахването не могат да бъдат предприети", обясни експертът.

Началникът на ДНСК подчерта, че към момента не е установен извършителят на незаконното строителство, поради което заповедта е издадена срещу неизвестен извършител. "Ако това остане така, премахването на съоръжението ще бъде извършено от държавата и за нейна сметка", каза инж. Петрова.

Преди няколко дни министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че при 27% от проверените от МОСВ водни обекти по Черноморието има нарушения. Това показва анализ на резултатите от извършената инспекция от екипи след наводненията от 3 октомври. Най-големи проблеми има в урбанизираните територии на Свети Влас, "Елените", Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. ОЩЕ: "Да покриеш речно корито не е забранено, но да построиш хотел върху него е крайно недопустимо": Министър Генов с нови данни