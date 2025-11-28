Славия се раздели с треньор

Столичният гранд Славия обяви раздяла с един от треньорите в клуба. Става въпрос за Мартин Кушев, чийто договор с "белите" е бил прекратен. Това съобщиха от Славия в петък. "Изказваме благодарност на специалиста за дългогодишната работа и всеотдайност. Пожелаваме на Мартин Кушев всичко най-добро в професионален и личен план", се казва в съобщението на тима на Славия, публикувано в социалните мрежи.

Мартин Кушев е бивш нападател, чиято кариера е почти изцяло свързана със Славия. Той преминава в отбора през 1997 година, като общо има четири престоя при "белите". През 1999 г. играе в чужбина - в германския Саарбрюкен. Отново носи екипа на Славия през 2000 и 2002 година, а това е последвано от трансфер в първенството на Русия. Последното завръщане на бившия национал в Славия е през 2011 година, когато приключва състезателната му кариера.

Кушев бе част от щаба на напусналия Златомир Загорчич

През сезон 2011-2012 става старши треньор на първия състав, а в периода 2016-2025 година неизменно е в треньорския щаб на "белите" като помощник. Кушев има 115 мача и 53 гола за Славия в четирите си периода като футболист, а по време на работата си в клуба изкарва и треньорски ПРО лиценз. Мартин Кушев беше част от щаба на Златомир Загорчич, който се раздели с "белите" през октомври.

