Жестока буря наводни Приморско, BG-ALERT за Царево (ВИДЕО)

Пороен дъжд наводни Приморско, а ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Екипи от Приморско, Царево и Бургас почистват листа и шума. Ураганният вятър нанесе най-много щети в Приморско. 150 служители на общината и екипи работят по разчистване на улици и пътища, съобщи кметът Иван Гайков: "Няма откъснати места. Всичко, което е било към момента възпрепятствано, вече се работи по него и е отстранено, така че няма бедстващи населени места или хора, или зони с критично състояние.

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Щети

Нямам информация за броя на щетите, нaесени по сградите, но, да, наблюдават се обрушени елементи и отлепени вследствие на силния ураганен вятър. Все още не сме анализирали щетите."

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Системата BG-ALERT е била задействана превантивно в Царево заради бурята, каза кметът Марин Киров. Няма бедстващи хора, уточни той: "Ситуацията към момента е напълно нормална. Няма наводнени райони, няма данни за пострадали лица. Има няколко паднали дървета на територията на Царево, Арапя и Лозенец, по които вече се работи като разчистване. Така че ситуацията е нормална."

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