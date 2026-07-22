Пълна промяна за ул. "Търговска" в Бургас

Приключи ремонтът на ул. "Търговска" – една от най-натоварените улици в град Бургас и основна пътна артерия на промишлена зона "Юг – Запад". Улицата е основен транспортен и инфраструктурен коридор, който осъществява връзка на цялата индустриална зона с един от основните градски булеварди – "Захари Стоянов".

"Тази улица е ключова, защото вече осигурява добри условия за предприятията и отлична свързаност между к/с "Меден рудник" и новата бизнес зона на Бургас", обясни кметът Димитър Николов.

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По протежението на "Търговска" има над 50 имота, в които са разположени базите на различни фирми.

Улицата беше в тежко състояние, с огромни дупки и лошо отводняване. В същото време по нея ежедневно преминават стотици леки и тежкотоварни автомобили. Това превърна ремонта в особено предизвикателство, защото фирмите нямаше как да останат без достъп до обектите си. Въпреки трудностите се работеше в ускорен режим. Изградена е нова дъждовна канализация, подменена е изцяло асфалтовата настилка, като новата е с повишена носимоспособност на уличната конструкция.

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Това е особено важно, тъй като по улицата преминават тежкотоварни автомобили. Изградени са две активни ленти за движение с ширина от по 3,5 метра. И от двете страни има зони за паркиране, изградени са нови тротоари и велоалея, която е двупосочна. Разположена е отдясно, в зоната за пешеходно движение, а не в уличното платно. Тротоарът и велосипедната алея оформят обща площ с еднакъв напречен наклон към уличното платно, като тротоарите са от бетонови павета, а велосипедната алея – с асфалтова настилка. Тротоарът се разделя от алеята чрез ивица от тактилни плочи.

В рамките на ремонта по ул. "Търговска" е поставено ново улично осветление, обособи се и подземно кабелно трасе. Изграден е и напълно нов участък на улицата, който ще обслужва терени в промишлена зона "Юг – Запад".