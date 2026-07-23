Покрив се заби в жилищна сграда: Щетите след силната буря в Приморско (ВИДЕО)

Силната буря, която връхлетя Приморско в сряда (22 юли), е нанесла сериозни щети в града. Силният вятър и проливният дъжд са причинили разрушения в хотели и ваканционни комплекси. Най-сериозни щети е понесъл блок с апартаменти на частни собственици, който е част от хотелски комплекс в града.

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"Малко преди 16 часа в сряда започна изключително силна буря с ураганен вятър. Отвсякъде започнаха да летят маси, столове и шезлонги. В един момент се чу силен тътен, който звучеше като експлозия. Всички излязохме навън да видим какво се случва. Оказа се, че ламаринен покрив от съседната сграда е бил откъснат от вятъра и се е забил в тази жилищната ни сграда. Щетите са единствено материални", разказа Женя Баналева, която е управител на хотелския комплекс, в ефира на Нова телевизия.

По думите ѝ около 4 или 5 апартамента са с най-големи щети. "Днес, заедно със застрахователите, ще направим огледи. Жилищата са частна собственост. Издирваме всички собственици, които в момента не се намират в комплекса, за да може да бъде извършен пълен оглед", подчерта тя.

Има леко пострадало дете, което е с порезни рани."Детето е добре. На място пристигнаха полиция и екипи на Спешна помощ, които прегледаха всички. Физическите наранявания не бяха тежки, но хората бяха силно уплашени. Усещането беше като при експлозия, защото този покрив прелетя голямо разстояние и се заби с огромна сила в сградата. Вятърът беше наистина ураганен - всичко летеше и ситуацията беше напълно неконтролируема", разказа Баналиева.

Тя подчерта, че още същата вечер детето било при семейството си. "Ние като хотел предложихме настаняване на хората от засегнатите жилища, но те отказаха, тъй като имаха помещения, които могат да обитават, както и близки в същия блок, при които да отседнат", обясни Баналиева.