Приключи изграждането на новата индустриална зона в Бургас

Втората фаза от изграждането на "Индустриален и логистичен парк – Бургас" вече е на финал. Довеждащата и вътрешната инфраструктура в Промишлена зона "Юг - Запад" са изцяло завършени, изградени са улично осветление, канализация, пречиствателна станция, високоскоростен интернет, газ и други комуникации.

Терените от Фаза 2 се намират в близост до бургаските корабостроителници и пътната връзка за ж.к. "Меден рудник". Общата площ на терена възлиза на 600 дка. Към момента на място са привлечените общо 8 компании, като една от тях вече е започнала строителни дейности на производствените си бази, а останалите 7 са в етап на проектиране и подготовка на терените. Инвеститорите вече проявяват интерес и към останалите парцели - 9 на брой, чиято площ варира от 11 до 75 дка.

Докато Северната промишлена зона е насочена предимно към малки и средни предприятия, новата зона "Юг-запад" предлага възможности за развитие и на по-големи екосъобразни производства. "Изграждането на новата зона никак не беше лесен процес. Както при първата фаза, така и при втората терените в началото представляваха едни заблатени и неизползваеми пространства, които трябваше да бъдат засипани със земни маси и да бъдат укрепени, така че впоследствие да се превърнат в привлекателни за инвеститорите парцели с напълно изградена модерна инфраструктура", посочи кметът Димитър Николов.

Дължината на новоизградената и реконструирана улична мрежа в промишлената зона е над 5350 километра, като уличната конструкция и настилка са оразмерени за "много тежко" движение, обособено е и необходимото крайулично паркиране. Изградени са над 3,6 км велосипедни алеи, 4,7 км дъждовна канализация, 3,8 км канализация за отвеждане на битови отпадъчни води, 3,3 км водопроводна мрежа, канално-помпена станция и БКТП. Новата техническа инфраструктура включва също и улично осветление, тръбна мрежа за силнотокови и слаботокови мрежи и видео наблюдение.

В хода на строително-ремонтните дейности бе изцяло обновена и улица "Търговска" - основен транспортен и инфраструктурен коридор, чрез който се осъществява връзката на цялата индустриална зона с един от основните градски булеварди - бул. "Захари Стоянов".

Допълнително бе изградено и локало пътно платно, разположено успоредно на ул. "Тодор Александров", което преминава през кръговото кръстовище на изхода за Созопол и осигурява удобен достъп до промишлената зона.

Мащабният проект е реализиран от Община Бургас и "Индустриален и логистичен парк Бургас" АД по Националния план за възстановяване и устойчивост.